A luta pela igualdade de gênero

Gustavo Tanger Jardim

A participação do Judô já encerrou nas Olimpíadas de Paris e estamos celebrando o retorno dos nossos campeões para casa. Desde 1790 o Champ de Mars é palco de grandes festividades, como a celebração da “Queda da Bastilha”, marco da Revolução Francesa. Para os brasileiros, esse mesmo espaço onde ocorreram as disputas do Judô em Paris pode inspirar uma revolução, que infelizmente ainda não se consolidou: a igualdade de gênero.

Baseado no princípio “Jita Kyoei” de prosperidade e benefícios mútuos, o Judô ensina que o progresso pessoal não forma apenas um atleta melhor, mas um ser humano mais solidário. Campeão é aquele que cai inúmeras vezes e sempre levanta, recusando-se a desistir. Essa resiliência é uma qualidade especial das mulheres brasileiras. Independente da modalidade praticada, são grandes lutadoras, enfrentando diariamente todos os tipos de violência, preconceitos e injustiças.

Décadas atrás, o Decreto-Lei n° 3.199/41 proibiu a prática feminina de esportes que não fossem "adequados a sua natureza", dentre as quais, as lutas. Essa legislação caricata foi revogada em 1979, mas seus efeitos danosos se protraíram no tempo. Para aquelas que sequer podiam subir nos tatames, frequentar o pódio no Judô a partir de 2008 foi um feito notável. Agora, nossas lutadoras são protagonistas na modalidade, ostentando mais medalhas de ouro do que os homens.

Precisamos agradecer nossas atletas que treinaram à exaustão para romper estigmas e derrotar a ignorância. É óbvio que não há espaços nem esportes inadequados à natureza feminina, mas parece que nem todos entendem. Tomara que o sacrifício pessoal dessas lutadoras sirva de exemplo para as novas gerações. Já caímos muito! Agora está na hora de levantar e dar um passo definitivo rumo ao respeito e à igualdade de gênero.

Faixa-preta de Judô, advogado e Professor