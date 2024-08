Partiu Futuro: qualificação e reconstrução

Gabriel Souza

As primeiras experiências profissionais são essenciais para a formação do jovem na transição para a vida adulta. No Rio Grande do Sul, essa necessidade se torna ainda mais premente devido às significativas mudanças demográficas. De acordo com o IBGE (2022), somos o estado com a menor proporção de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos (17,5%) e o maior percentual de idosos (20,15%) no Brasil.

Esse cenário, marcado pela redução da população economicamente ativa, acentua a urgência da qualificação dos jovens. Além disso, após tantas perdas para as enchentes, iniciativas como o Partiu Futuro Reconstrução tornam-se ainda mais vitais. O programa estadual busca inserir os jovens no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que garante a continuidade da educação básica.

Alinhada à Lei da Aprendizagem (Nº 10.097/2000), a iniciativa atuará em duas frentes principais. A primeira oferece 1.500 vagas de Jovem Aprendiz em órgãos públicos para jovens desabrigados ou afetados por calamidades, com idade entre 14 e 24 anos, inscritos no CadÚnico. Essas vagas, geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, garantirão carteira assinada, além de formação teórica e prática.

A segunda é a prática profissional em cursos técnicos. A Secretaria da Educação viabilizará que estudantes dessa modalidade integrada ao ensino médio realizem a prática como jovens aprendizes, com as escolas responsáveis pela qualificação. O programa atenderá alunos da mesma faixa etária, preferencialmente de famílias cadastradas no CadÚnico.

Ao lado do Todo Jovem na Escola e do Professor do Amanhã, o Partiu Futuro Reconstrução é um marco entre os programas estaduais dedicados à formação do capital humano. O êxito dessas iniciativas exige uma abordagem multissetorial, integrando esforços dentro e fora do governo para assegurar que nossos jovens tenham a oportunidade de sonhar e construir suas trajetórias com confiança e perspectiva, colaborando também para o crescimento econômico e social de todo o RS.

Vice-governador do RS