O alerta no empreendedorismo jovem

Mariele Gautier

Nos últimos anos, o empreendedorismo tem ganhado destaque, a busca por independência financeira, liberdade de horários e realização profissional impulsiona essa tendência. Entre os que vislumbram um futuro próspero, estão os jovens, que na busca por melhores condições se lançam no ramo empresarial.

A iniciativa dos jovens no empreendedorismo reflete uma prospecção positiva quanto à economia futura, porém merece um alerta. Estudos do Sebrae, de 2023, revelam que a média de sobrevivência das empresas é de apenas cinco anos. Uma das principais razões é o despreparo, muitas vezes causado pela falta de informações e planejamento inadequado. Nesse contexto, a importância do desenvolvimento contínuo e da adaptação às novas tendências do mercado é crucial.

Para os jovens que ingressam no mundo dos negócios, há dois caminhos distintos: a sucessão familiar e a iniciativa própria. A sucessão familiar envolve a transferência da liderança empresarial para o herdeiro, proporcionando um caminho já traçado com o apoio de familiares e uma estrutura preexistente. Apesar das vantagens, esse processo requer atenção, pois exige a habilidade de modernizar a administração sem comprometer os valores e a identidade da empresa.

Por outro lado, a iniciativa própria requer coragem e determinação para explorar novos mercados e construir um negócio do zero, além do estudo que traz percepções da área. Este caminho é marcado pela inovação e pela necessidade de criar redes de contato e apoio, muitas vezes inexistentes no início da jornada. Ambos os modelos demandam grandes responsabilidades, mas oferecem oportunidades únicas de crescimento pessoal e profissional.

O jovem que tem consciência da busca pela informação, da qualificação e dos diferentes caminhos para alcançar um objetivo, possui grande potencial de transformação, tanto do cenário econômico quanto dos vislumbres pessoais. O empreendedorismo jovem é encantador e ao mesmo tempo desafiador, por isso é necessário estar atento aos alertas do mercado.

Coordenadora do Departamento Jovem do Sindilojas Caxias