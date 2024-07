Dia do Agricultor: parceria inabalável

Samuel Saulo

Criado em 1960 pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, o Dia do Agricultor marca a fundação do Ministério da Agricultura por parte de Dom Pedro II, mas a data em si revela um valor simbólico muito maior: dimensionar a importância que o agro possui dentro do contexto do nosso País. Apesar da queda de 2,2% no PIB apresentada pelo setor no primeiro trimestre de 2024 - na comparação com o mesmo período de 2023 -, conforme divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq-USP, o segmento ainda representa aproximadamente 25% da economia brasileira, empregando quase 30 milhões de pessoas.

Resiliente como sempre fora, o agro foi bastante prejudicado pelas enchentes de abril e maio no Rio Grande do Sul. Conhecida entre os agricultores pela alta rentabilidade e de suma relevância para o Estado, a cultura do tabaco também sofreu perdas (somente na Alliance One Brasil, cerca de 150 produtores integrados à empresas foram afetados). Porém, acreditamos firmemente que a determinação dos produtores fará com que recuperem seus canteiros, solo e benfeitorias para alcançar uma boa produção na safra de 2025.

E falando em resiliência, os prognósticos climáticos indicam que iremos diretamente de um El Niño para um La Niña, sem um período de neutralidade entre ambos. Safras influenciadas por La Niña costumam apresentar produtividade normal ou muito próxima à normalidade, ainda que possam acumular perdas qualitativas, o que exigirá mais uma vez essa característica de nossos produtores para mitigar esse risco.

Neste dia 28 de julho, gostaríamos de reforçar que sem a mão de obra dos agricultores, não somos nada. Sim, os desafios climáticos se intensificam a cada safra, o que exige do produtor mais resiliência, foco e acompanhamento de orientações técnicas da nossa equipe de campo, mas seguiremos trabalhando todos os dias para fortalecer o campo, na qualidade, produtividade e preservação dos recursos naturais.

Agricultor: estamos do seu lado e sabemos que juntos vamos conseguir superar qualquer desafio e produzir com qualidade. Parabéns pela data!

Diretor de produção da Alliance One Brasil