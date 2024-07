Por que é responsabilidade da sua empresa manter os dados dos clientes seguros?

Henrique SchneiderManter a segurança dos dados pessoais dos clientes não é uma preocupação exclusiva das empresas do setor de tecnologia da informação (TI). Independente do segmento de atuação ou do porte, todo negócio deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e fazer investimentos para evitar ou minimizar os impactos de possíveis ciberataques e vazamentos. Isso é essencial porque cuidar dos dados dos clientes é uma responsabilidade de qualquer empresa que os detém, por várias razões. Primeiramente, há aspectos legais a considerar. A LGPD estabelece regras claras sobre como os dados pessoais devem ser coletados, armazenados, tratados e compartilhados. As empresas são obrigadas a garantir a segurança e a privacidade das informações de seus clientes. O não cumprimento dessas regras pode resultar em penalidades que incluem multas ou até restrições no tratamento dos dados, podendo afetar negativamente a operação do negócio.Além das obrigações legais, as empresas que lidam com dados pessoais têm a responsabilidade de proteger essas informações para evitar crimes, como o roubo de identidade e fraudes financeiras. A proteção de dados também reflete o compromisso da empresa com a privacidade e o respeito aos direitos dos clientes.A confiança é outro aspecto e um ativo essencial para qualquer negócio. Vazamentos de dados podem manchar a reputação de uma empresa, resultando em perda de clientes. Por isso, a adequação à LGPD e o investimento em proteção são muito importantes para qualquer tipo de empresa.Ferramentas de criptografia, sistemas de detecção de intrusão e planos de resposta a incidentes, entre outras soluções de segurança da informação, ajudam a elevar a maturidade da empresa, tornando-a mais segura. Além disso, empresas que demonstram compromisso com a proteção de dados podem usar isso como um diferencial competitivo, atraindo clientes e parceiros que valorizam a privacidade e a segurança de suas informações.Que datas como o Dia Nacional da Proteção de Dados, comemorado neste 17 de julho, possam servir de lembrete sobre a importância de todas as empresas estarem com conformidade legal e investirem na proteção de dados. Em um ambiente cada vez mais digital, a segurança da informação se torna um pilar essencial para o sucesso e a sustentabilidade dos negócios.