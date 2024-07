Malditas comportas!

Vicente Rauber

Primeiro foram completamente abandonadas, desde 2020. Mesmo que em setembro e em novembro do ano passado, quando tiveram que ser fechadas por ordem da natureza, claramente tenham ficado visíveis suas ferrugens, seus desalinhamentos suas borrachas corroídas. Era o seu grito de socorro! Nada foi feito, e não foi por falta de tempo ou dinheiro.

E as águas vieram e seus "furos" apareceram grandes. Nem mesmo mergulhadores especializados foram chamados para consertá-las.

Aí a inundação das áreas que deveriam estar protegidas foi total, inclusive atingindo as Casas de Bombas que deveriam bombear águas da chuva e esgotos de Porto Alegre para o Guaíba, bem como as Estações de Bombeamento de Água Bruta às Estações de Tratamento.

Que comportas malditas! Precisam ser castigadas!

Em 17 de maio, a comporta número 3 (Centro Histórico, próximo ao Tribunal de Contas) foi literalmente arrancada, numa cena dantesca!

Anunciou-se a total substituição das comportas, velhas e imprestáveis.

O Sistema de Proteção contra Inundações protege Porto Alegre das inundações do Gravataí e do Guaíba num semicírculo desde o cruzamento da Assis Brasil até o Morro da Assunção. As comportas permitem o acesso ao Cais Mauá e ao Cais Navegantes, clubes náuticos e a todas as atividades situadas além da Castelo Branco e Freeway.

Agora anuncia-se o fechamento total com concretagem de 8 comportas, tanto no Muro, como situadas sob a Castelo Branco. A começar pela maldita comporta nº 3. E até a de nº 14, diante dos protestos públicos da Remosul - Federação do Remo Gaúcho -, por impedir acesso aos clubes náuticos.

Como faz falta o DEP, antes, durante e depois da catástrofe! Não só o DEP foi extinto como foi abolido o bom senso. Por que não fazer o que deve ser feito: uma avaliação de cada comporta e definida a sua manutenção, ou, se for o caso, a sua substituição.

Por que antes de definir a concretagem de aberturas não é realizada uma criteriosa avaliação da necessidade das mesmas para o acesso ao Porto da cidade, ao Guaíba e às demais atividades?

Engenheiro especialista em Planejamento Energético e Ambiental, ex-diretor do DEP