Vamos redescobrir e turistar por Porto Alegre

Júlia Evangelista Tavares

Andar por Porto Alegre até pode estar um pouco diferente, mas não menos interessante, com histórias, com encanto, com descobertas. Não com menos vida. Vivemos dias difíceis meses atrás, e vamos levar tempo para retomar totalmente à normalidade na cidade. Mas nada como uma cidade jovem, com uma capacidade de resiliência extraordinária, para superar mais essa.

Enquanto isso vai se tornando realidade, vamos descobrindo e turistando por diferentes cantos da cidade. As praças, as feiras de rua, as propriedades da Zona Rural, as festas de São João, os shoppings e os cinemas receberam muito bem - e ainda mais - os porto-alegrenses enquanto nossos principais pontos turísticos são restabelecidos. O momento de retomada é um convite para que o morador se torne um turista local, contribuindo para movimentar a economia e a auto estima da cidade.

O turismo é responsável por uma fatia considerável da riqueza do município, recolhe impostos e gera empregos. Um em cada oito empregos gerados em Porto Alegre estão ligados à área. É uma cadeia complexa, que envolve camareiras, motoristas, garçons, guias turísticos, chefes de cozinha, recepcionistas, entre muitos outros profissionais.

Felizmente, aos poucos, o setor já dá sinais de recuperação, e entidades de vários segmentos estão unidas para ver "Nosso Porto Alegre de Novo". Aliás, foi com este mote que a plataforma oficial de turismo, o Destino Poa, iniciou uma campanha para conscientizar sobre a importância da retomada econômica, para a superação da crise causada pela enchente. No site - destinopoa.com.br - chancelado pela prefeitura, tem uma série de iniciativas para estimular o consumo de produtos e de serviços locais. Além disso, os porto-alegrenses e os turistas podem acompanhar a agenda completa dos eventos da cidade.

Aliás, grandes eventos estão programados para o segundo semestre deste ano. A Expoagas (em agosto); a Noite dos Museus, a Maratona Internacional de Porto Alegre e o tradicional Acampamento Farroupilha (em setembro); a Feijoada com Samba (em outubro); e o Festival Rap in Cena (em novembro) vão movimentar a Capital. Então, fica o convite: vamos redescobrir e aproveitar Porto Alegre.

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre