Dia do Meio Ambiente – entre o campo e a cidade

Marcelo Fett Pinto

Um dia para falar de Meio Ambiente em meio à maior catástrofe climática da história recente do Rio Grande do Sul.



Mas o que é Meio Ambiente? Convido os leitores a refletirem sobre esse tema antes de seguir a leitura.



Talvez um bom exercício seria buscar internalizar esse termo... até nos darmos conta de que ele cruza literalmente por nós, por nossos pulmões, por nosso trato digestório, por nossas retinas...por nossas vivências e viagens, observando bichos, plantas e paisagens da rica natureza gaúcha!



Aqui surgem alguns questionamentos: no momento em que precisamos tornar potável para bebermos a mesma água que sai de nosso esgoto cloacal e cai novamente no rio, é porque as coisas não estão indo bem.



Eventos climáticos extremos como secas e enchentes, sempre ocorreram e provavelmente seguirão ocorrendo, talvez com maior frequência e intensidade nos últimos tempos, e para isso temos que estar cada vez mais preparados no que tange às medidas de prevenção, previsão e resposta a estes, em todos os âmbitos, tanto no meio urbano quanto rural.



Então surgem algumas ações que integram as pessoas do campo e da cidade, e que em sinergia, contribuem em muito para a conservação do meio ambiente e de seus recursos naturais, são eles: produção e consumo consciente!



No campo, o produtor rural, inevitavelmente lida com o processo mais fundamental que garante a vida na Terra que é a fotossíntese, que significa “síntese utilizando a luz”, que é o que as plantas fazem, utilizando dióxido de carbono da atmosfera (isto mesmo, capturam CO2 da atmosfera) e, juntamente com água, formam carboidratos (sequestram carbono) e liberam oxigênio! Quanto mais eficiente for esse produtor nos manejos, alinhados às boas práticas agropecuárias (de solo, água, biodiversidade) mais saudável será o alimento e o seu ambiente de produção.



Aí entra o importante papel do consumidor, ao buscar saber a origem do alimento que está consumindo, como ele foi produzido, a realidade da família que está produzindo esse alimento, dar preferência a produtos locais, e aqui convido aos leitores a, na medida do possível, consumirem produtos gaúchos, produzidos em nossas estâncias e propriedades, isto vai incentivar a economia gaúcha neste momento tão desafiador que estamos passando e que iremos superar!



Que meio ambiente queremos entregar para as futuras gerações?



Meio Ambiente somos todos nós!

Engenheiro Agrônomo e Idealizador da Projeto Estâncias Gaúchas