Impacto das enchentes em reservatórios

Cristiano Trindade

Como a água bruta captada do lago Guaíba, que carrega toda a poluição das populações fluviais de quatro rios, chega inicialmente na Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) Ilhas, a mais atingida pela enchente, é importante observar soluções alternativas ao isolamento de bombas proposta pelo prefeito Sebastião Melo. Bom lembrar que a Ebab fica com o peso de reter os sólidos de maior volume antes de conduzir a Estação de Tratamento d´água - ETA.

No artigo "Efeitos da descarga das cheias na qualidade da água de um reservatório de água potável na China - Características e estratégias de gestão" há dois métodos:

1. Usar uma membrana geossintética fabricada com boas propriedades de tração para reduzir os impactos das correntes de turbidez. No entanto, esta abordagem é dispendiosa e pode causar bloqueio do rio.

2. Usar um modelo hidrodinâmico: se a densidade de afluência for superior à densidade de água próxima à saída do vertedouro, a cheia deve ser descarregada antecipadamente; nas condições opostas, deverá ser ventilada após a cheia atingir o reservatório. Enquanto isso, para reservatórios com apenas uma saída, quando a profundidade da cheia for inferior à saída do vertedouro, a instalação de um açude de elevação em frente à torre do vertedouro pode induzir a entrada de águas de enchentes na saída. Nesse caso, vários anos de dados de inundação são necessários para calibrar o modelo, dados meteorológicos e hidrológicos precisos são extremamente importantes, além da capacidade do canal a jusante, a fim de fornecer melhores conselhos para administradores de reservatórios.

Os pesquisadores chineses também indicam comparar, através de análise simples de correlação de Person, as mudanças na temperatura da água para interpretar os impactos na turbidez das inundações.

Sem entrar no fato de que o RS é o carro-chefe da agricultura brasileira e o uso de fertilizantes contribui, e muito, para as mudanças climáticas e enchentes, o engenheiro químico gaúcho Cálvin Guedes Reis, no trabalho intitulado Análise dos Processos de Clarificação e Filtração da Água para Consumo Humano: ETAs do RS, confirma que há aumento da turbidez de saída visto o aumento da turbidez de entrada e sugere rever decisões operacionais como a construção de barragens no local de captação e novas ETAs onde as existentes operam acima da capacidade, o que é o caso.

Em síntese, é preciso frear a força dos quatro rios e poluentes sobre o lago Guaíba e então sobre as seis Ebabs (cinco no Guaíba e uma no Jacuí), e também sobre as seis barragens (três em Bento Gonçalves), e para tanto é preciso construir um modelo hidrodinâmico para prever a densidade da água perto do vertedouro e criar um plano ideal de descarga de inundações.

Pesquisador na área de Gestão do Conhecimento