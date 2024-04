Porto Alegre avança na gestão de dados

Cezar Schirmer

No cenário atual, onde cada vez mais nos movemos em direção ao mundo digital, Porto Alegre se destaca como uma cidade que prioriza a inovação e a proteção dos dados. À medida que avançamos nessa era da informação, torna-se vital administrar os dados públicos com responsabilidade e eficácia. As recentes ações da prefeitura, demonstram nosso compromisso com uma administração moderna e com a segurança das informações.

Um passo importante nessa jornada é a implementação da Política de Segurança da Informação (PSI), que visa proteger os dados utilizados pelo governo. Essa iniciativa ajuda a manter os mais altos padrões de segurança e garante que cumpramos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Além disso, a aprovação do projeto que estabelece a Política de Governança de Dados e Informações Municipais (PGDIM) é um passo decisivo. O texto busca melhorar o planejamento e as operações municipais, utilizando uma gestão baseada em evidências, oferecendo serviços digitais à população e reconhecendo a importância estratégica dos dados como ativos valiosos.

Em linha com esses esforços, ao retornar ao Legislativo em 2022, propus um projeto de lei para criar o Plano Municipal de Revisão Periódica de Gastos, que consiste em avaliar e atualizar regularmente as despesas públicas ligadas ao orçamento, buscando alocar recursos de forma mais eficiente e transformando gastos desnecessários em políticas públicas eficazes.

Além disso, a Consulta Pública do programa Porto Alegre Social, com financiamento previsto de até US$ 40 milhões, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destaca nosso compromisso com a transformação digital, pois pretende reduzir a burocracia, o uso de papel e melhorar a gestão dos serviços, trazendo benefícios significativos para a população.

Por último, a participação no programa What Work Cities, da Bloomberg Philanthropies, reflete nossa busca pela excelência internacional em governança baseada em dados. O esforço empenhado para alcançar este reconhecimento motiva o aprimoramento contínuo de nossas práticas administrativas.

Essas medidas demonstram o compromisso contínuo de Porto Alegre em promover uma gestão pública moderna, segura e eficiente, reforçando nossa dedicação à inovação e transparência, fundamentais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da capital.

Secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre