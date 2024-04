Fazendo ESG na prática

Fabiano Martins de Medeiros

A crescente exigência da sustentabilidade pelas organizações fez do ESG o termo da moda. Se já era importante cuidar do meio ambiente, das comunidades e da boa governança, agora se tornou uma obrigação dos negócios. Porém, mais do que discurso, é necessário que isso seja aplicado na prática, fazendo valer o compromisso assumido pelas empresas para com a sociedade.

É o que estamos fazendo na Ecosul, responsável pela administração de mais de 450 quilômetros no Polo Rodoviário Pelotas (BRs 116 e 392). A concessionária adotou diversas práticas focadas em preservar a natureza e atentas às realidades das pessoas que fazem nosso o dia a dia, avançando em ações de responsabilidade social e transparência.

Para reduzir em cerca de 20% a emissão de dióxido de carbono equivalente no momento da usinagem do asfalto, a concessionária desenvolveu uma iniciativa: a transformação do material fresado removido das estradas em um importante componente para as misturas asfálticas usado nas obras de conservação dos trechos.

Essa tecnologia também reduz o consumo de cimento asfáltico, que é derivado do petróleo e um recurso limitado. Em quatro anos, já foram utilizadas 176 mil toneladas de mistura asfáltica, somando 14,7 mil cargas transportadas, com material aplicado em cerca de 340 quilômetros de rodovias. Outra medida é a aplicação de camadas de asfalto à base de borrachas de pneus - o que resolve um problema ecológico ao dar uma destinação adequada aos itens inservíveis, além de melhorar o desempenho do revestimento.

Internamente, desenvolvemos projetos como o "Mulheres Ecosul", no qual identificamos necessidades do público feminino, que representa 54% dos nossos colaboradores; o "Assédio, pare!", que combate o assédio sofrido por mulheres que trabalham no atendimento ao público externo nas cabines dos pedágios; e o "Afro Ecosul", que dissemina essa cultura dentro do ambiente de trabalho e avalia oportunidades de melhoria para os profissionais negros.

Com isso, geramos impacto que vão além das rodovias: construímos caminhos melhores para o meio ambiente e para as pessoas, impactando em toda a sociedade. Isso é fazer ESG na prática. E assim seguiremos, sempre dispostos a evoluir e renovar esse compromisso de forma permanente com o Rio Grande do Sul.

Diretor superintendente da Ecosul