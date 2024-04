189 anos da ALRS: celebrando a democracia e a representatividade

Edivilson Brum

Ao comemorar os 189 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) neste dia 20 de abril, é inevitável a reflexão sobre a importância desta instituição para a democracia em nosso Estado. Desde os seus primórdios, durante o período imperial brasileiro, a Assembleia Legislativa tem sido o epicentro do debate político e da formulação de políticas públicas que impactam a vida de milhões de gaúchos.

A essência do Parlamento reside em sua função de representar os interesses do povo, legislar e fiscalizar o Poder Executivo. É através do trabalho dos deputados e deputadas estaduais que as demandas e necessidades da população são trazidas à luz, debatidas e transformadas em leis que impactam diretamente a vida cotidiana dos cidadãos.

Entretanto, não podemos ignorar os desafios que enfrentamos. Em um momento crucial da história do Brasil, é fundamental que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul esteja à altura das expectativas de seus eleitores, agindo com integridade, responsabilidade e compromisso com o bem comum.

Com a redemocratização do País na década de 1980, a Assembleia Legislativa ganhou ainda mais relevância como um espaço para a promoção do debate plural, dando voz à população gaúcha na construção de consensos em prol do desenvolvimento do Estado. Em um cenário de constantes mudanças sociais e políticas, a instituição enfrenta o desafio de se adaptar às novas demandas da sociedade, buscando sempre mais transparência, eficiência e representatividade.

Hoje, mais do que nunca, é crucial que celebremos não apenas as conquistas, mas também reconheçamos os desafios que temos pela frente. O Dia do Parlamento Gaúcho é uma oportunidade para renovarmos nosso compromisso com a construção de uma Assembleia Legislativa mais transparente, competente e abrangente. Através do engajamento cívico, da participação ativa e do apoio a reformas significativas, podemos fortalecer as instituições democráticas do Rio Grande do Sul e garantir um futuro mais justo e próspero para todos os gaúchos.

Deputado estadual (MDB)