Unindo sustentabilidade e educação no RS

Moisés Weber

Como unir educação, preservação ambiental e economia circular? No Rio Grande do Sul, uma rede capilarizada de coleta de plástico vem se fortalecendo e já alcança mais de 90 municípios, de onde os materiais são destinados para beneficiamento e transformação em embalagens certificadas feitas com até 100% de plástico reciclado pós consumo. Um ecossistema inovador e sustentável, que faz das crianças e jovens do nosso Estado grandes agentes de transformação - afinal, são nas escolas que parte do processo acontece.

Imagine que, todo dia na escola, uma criança tenha acesso a um ponto de entrega de materiais recicláveis, incluindo diferentes tipos de embalagens plásticas, como garrafas, sacolas ou plástico-bolha. Além de aprender sobre a cadeia de valor do plástico, que é um material com alta reciclabilidade, ela se sente motivada, junto aos colegas, em destinar o maior volume possível, para que os recursos obtidos com a reciclagem sejam revertidos para projetos dentro dos próprios colégios. Isso mobiliza alunos, professores, funcionários, famílias e vizinhanças.

Em 2023, somente de plástico flexível, o programa Escola Sustentável foi responsável pelo resgate de 26 mil quilos de resíduos, o equivalente a mais de um milhão de embalagens para reciclagem. Também foram entregues mais de 27 mil quilos de PET e PEAD, papelão e alumínio, com a destinação de mais de R$ 100 mil em recursos para as instituições. Os valores arrecadados são usados para fomentar melhorias nas escolas e comprar materiais. Ao todo, 69 escolas se mobilizaram no último ano, incentivando a conscientização ambiental para crianças e jovens em 15 municípios.

A boa notícia é que, de 2022 para 2023, houve um aumento de 131,8% no volume de resíduos recebidos, e o número de escolas que destinaram materiais cresceu em 60,5%. Atualmente, a iniciativa envolve mais de 17 mil alunos. São importantes indicadores de que, com dedicação, é possível expandir a mudança de mentalidade.

No último ano, os benefícios gerados ao meio ambiente com esta proposta incluem a redução de emissão de 52 mil quilos de gases de efeito estufa, de 26 toneladas de plástico que iriam para aterros, de 78 mil quilowatts de energia elétrica consumida, de gasto de 205 mil litros de água, e de 30 mil litros de petróleo consumidos.

Um dos grandes aprendizados da economia circular é que nada se faz sozinho. Para que uma empresa transforme toneladas de plástico pós consumo em novas embalagens que irão retornar à cadeia produtiva, é fundamental que diversos atores - empresas, varejo, cooperativas, instituições, sociedade civil - se mobilizem para destinar materiais.

Neste processo, precisamos olhar para nossas escolas, para todas as perspectivas de um futuro sustentável que crescem junto a crianças e jovens mais conscientes. A educação é o caminho chave.

CEO da Plastiweber