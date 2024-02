A Selic e o impacto na construção civil

Guilherme Toniolo

O cenário econômico atual traz perspectivas animadoras para o setor da construção civil, impulsionadas por duas importantes variáveis: a redução da inflação e a queda da taxa Selic. As projeções indicam que esses indicadores seguirão uma trajetória decrescente ao longo deste ano e dos próximos dois, abrindo caminho para uma série de benefícios que repercutirão positivamente na economia e, em particular, no mercado imobiliário.

A redução da inflação é um fator determinante para a estabilidade econômica, impactando diretamente no poder de compra da população. Com previsão de queda nos índices inflacionários, espera-se um aumento da confiança do consumidor, o que se traduz em um ambiente propício para investimentos, especialmente no setor imobiliário.

Simultaneamente, a diminuição da taxa Selic sinaliza uma política de juros mais baixos. Esse cenário propicia o barateamento do crédito e o acesso facilitado ao dinheiro, gerando um ciclo virtuoso para a construção civil. Com custos de financiamento mais atrativos, construtoras e compradores têm a oportunidade de expandir seus investimentos, aquecendo não apenas o mercado imobiliário, mas também impulsionando a economia como um todo.

O setor imobiliário, por sua vez, é diretamente beneficiado por essa conjuntura. O ambiente de juros baixos torna-se propício para a aquisição de imóveis, tanto por parte de investidores quanto de consumidores finais. A perspectiva de custos menores e condições facilitadas de pagamento incentiva a demanda por propriedades, impulsionando a construção civil.

Nesse contexto, é possível antever um aquecimento significativo na construção civil e na economia como um todo. A expansão do setor imobiliário não apenas gera empregos e movimenta a cadeia produtiva, mas também representa uma oportunidade única para quem planeja adquirir imóveis.

Portanto, para aqueles que almejam investir em imóveis, este é o momento certo. Com a perspectiva de juros baixos, a tendência é que o mercado imobiliário experimente uma alta demanda. Contudo, é importante ressaltar que, conforme a procura aumenta, os preços dos imóveis também tendem a subir, tornando-os mais caros e escassos.

Em resumo, a conjunção da redução da inflação, da taxa Selic e o consequente aquecimento na construção civil criam um ambiente propício para investimentos no mercado imobiliário. Aqueles que estiverem atentos a essa oportunidade podem se beneficiar não apenas da aquisição de propriedades, mas também do potencial crescimento e valorização desse setor nos próximos anos.

Engenheiro e sócio da Toniolo Engenharia e Investimentos Imobiliários