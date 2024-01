O transporte na Região Metropolitana

Donavan Glovacki Ribeiro

Alguns dias atrás precisei me deslocar do Centro de Viamão para o centro de Canoas, no dia anterior planejei meu trajeto e por questões pessoais optei pelo transporte público. Minha pequena jornada de relativos poucos quilômetros foi árdua e longa, uma vez que não há transporte em "linha reta". Pensei em pegar algum TM (1, 2 ou 3), mas considerando o meu ponto de partida e o destino, vi que ficaria horas em ônibus e seria de dois ou três, dependendo da minha rota. Após algumas ponderações conclui que o melhor seria me deslocar até o Centro da Capital e ir via Trensurb. Mesmo saindo às 7h, só cheguei em Canoas por volta das 10h.

A maior dificuldade que notei no caminho é que todo o desenho do transporte público visa levar os moradores de cada cidade da Região Metropolitana para a Capital e trazer de volta. Claro que isso não seria um problema, uma vez que a maioria que opta por este trajeto é composta de trabalhadores.

Entretanto, carecemos de melhores rotas de ônibus ligando a outras cidades. Um exemplo que me salta na memória, em rápida reflexão, é a dificuldade de ir de ônibus do Centro de Alvorada para o de Viamão.

Embora próximas, as cidades carecem de melhores rotas do transporte público. As linhas que atendem ao Consórcio Metropolitano de Transportes (famosos TM S) cumprem um papel fundamental, porém ainda insuficiente, já que as rotas atuais são longas e fazem muitas distâncias "quebradas" no interior de cada um dos municípios. A solução para tal problema não seria fácil, mas olhar para os vizinhos é um bom modo de começar.

A Capital de Santa Catarina possui um sistema de transporte muito interessante, que utiliza terminais, dispondo de linhas diretas e indiretas, ou seja, se o passageiro tem pressa poderá pegar uma linha que se dirigirá até o outro terminal, sem ficar parando em paradas da rota. Não podemos esquecer que a cidade de Florianópolis possui grande número de turistas, o que a diferencia da nossa realidade, mas é um sistema que pode ser estudado e adaptado.

Por fim, penso que a criação de uma nova linha Transversal Metropolitana resolveria muitos problemas. A mesma poderia utilizar a extinta nomenclatura TM4, uma linha que faria integração pelas rodovias que cercam as cidades, podendo partir do Terminal da Antônio de Carvalho, pegar a avenida Bento Gonçalves/RS-040 e 118 até a BR-116 sentido interior-Capital, Túnel da Conceição, João Pessoa, avenida Bento Gonçalves até o terminal de onde partiu. Creio que por ter seu trajeto em vias rápidas não gastará tanto combustível e pode ser uma linha que vai balancear com as atuais, pois pode ser a escolha de quem não quer ficar dando voltas no interior de cada cidade da região.

