Principais tendências em tecnologia para 2024

Rodrigo Costa

Estar atento às tendências é a melhor forma de antecipar mudanças nas dinâmicas de mercado e se preparar para elas. Saber em quais direções sopram os ventos da tecnologia ajuda a traçar planos e estratégias, a ter direcionamento e mais assertividade na tomada de decisão. Afinal, nada pior do que ser surpreendido por inovações que vão impactar seu dia a dia e se sentir perdido e desatualizado.



Por isso, é importante se dedicar à análise de tendências, um tema que sempre surge e ganha destaque nos últimos meses do ano. Quero trazer aqui alguns dos principais tópicos que dominarão as conversas e que estarão por trás das inovações tecnológicas em 2024. São tendências que devem ser observadas e acompanhadas com atenção, porque têm o potencial de gerar transformações significativas para as áreas de TI.



Ampliação do uso da IA generativa



Em 2023, nada dominou mais as conversas na área de tecnologia do que a IA generativa e este tema seguirá em alta no próximo ano. O que veremos a seguir será uma rápida expansão das múltiplas formas de aplicação que serão desenvolvidas para esta tecnologia, especialmente considerando sua capacidade de resposta utilizando linguagem natural.



Cada vez mais, soluções digitais e sistemas terão sua própria IA generativa integrada para facilitar e otimizar sua utilização. Um exemplo disso é o Joule, nome da IA que passa a ser integrada ao SAP como um copiloto capaz de classificar e contextualizar dados com rapidez, gerar insights e atuar como um assistente avançado. O ano de 2024 será marcado pelo entendimento aprofundado que teremos do real potencial transformador da IA.



Gestão de confiança, risco e segurança da IA



O entusiasmo com as vantagens e os benefícios da IA aplicada aos processos deve vir junto com atenção para a tomada de medidas de proteção contra riscos que este recurso pode trazer. O uso da IA na automação de tarefas, especialmente na segurança cibernética, deve ser realizada em conjunto com práticas de gestão pensadas para esta tecnologia.



Sem planejamento adequado e uso de barreiras de proteção, a IA e sua relativa autonomia no cumprimento de tarefa designadas, pode trazer riscos de segurança e de confiabilidade. Realizar a gestão desse cenário, mapeando e prevenindo falhas, está entre as tendências para o próximo ano.



Aplicações inteligentes



Aplicações que utilizem aprendizado de máquina e IA para desenvolver autonomia, se adaptando às necessidades e padrões de uso dos usuários, devem ter um papel de destaque na experiência e na produtividade. É uma tecnologia que será capaz de aprimorar e automatizar processos, aumentando a eficiência da força de trabalho.



Por meio de um aprendizado dinâmico e contínuo, aplicações inteligentes ganham o poder não apenas de customizarem funcionalidades automaticamente à medida que são utilizadas, mas também de cruzar informações e gerar insights relevantes.



Plataformas industriais na nuvem



Nos próximos anos, veremos um crescimento consistente do uso de plataformas industriais na nuvem, as chamadas ICPs (Industry Cloud Platforms). Esta tecnologia é projetada para atender necessidades específicas da indústria que hoje utiliza soluções genéricas. Isso permitirá que as empresas adaptem seus processos com muito mais agilidade.



Trata-se de uma solução modular, que funciona integrando diferentes tecnologias na nuvem, como SaaS (Software as a Service), PaaS (Plataforma as a Service) e IaaS (Infraestrutura as a Service). Esta característica traz grande flexibilidade e adaptabilidade para diferentes demandas na indústria.



Ferramentas de otimização da força de trabalho



De modo combinado, diferentes tecnologias e ferramentas de analytics serão aplicadas para dar mais eficiência às equipes de trabalho, o que resultará em mais produtividade. É um conceito que vem sendo chamado de Augmented-Connected Workforce (ACWF).



Na prática, são soluções que, quando utilizadas em conjunto, impactarão o potencial de orientar funcionários de forma mais precisa e ágil, oferecendo contextos atualizados para tomada de decisão e execução de tarefas, além de acelerar a capacitação. Quando plenamente operacional, estima-se que estratégias de ACWF possam reduzir em 50% o tempo para desenvolvimento de novas competências.



Este é um avanço que impacta especialmente equipes que atuam em áreas que demandam alta capacitação, como TI e empresas de outsourcing cujos times de atendimento precisam dar respostas ágeis para as demandas de clientes.



Estas são algumas das tendências a que devemos estar atentos no próximo ano, mas a lista poderia ser muito mais extensa. A verdade é que estamos vivendo mais um momento de salto tecnológico, com a acelerada adoção de soluções baseadas em IA. Em 2024, teremos uma noção mais clara do potencial de transformação desta tecnologia porque veremos na prática as reais dimensões de seu impacto para as empresas e os negócios.

Sócio-diretor & Head de Digital Business da Kron Digital