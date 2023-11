Por um planeta saudável e sustentável

Manoel Lisboa

Em um mundo cada vez mais preocupado com os impactos ambientais causados pelas atividades humanas, a forma como lidamos com a destinação correta de resíduos desempenha um papel fundamental na diminuição da poluição. Sendo assim, para termos um mundo mais circular e sustentável, devemos começar com as tarefas de dentro de nossa própria casa, visto que misturar os resíduos orgânicos com materiais que podem ser reciclados, além de outras práticas negativas, atrapalha significativamente a sustentabilidade do nosso planeta.

Sustentabilidade é um conceito fundamental que busca garantir a preservação do planeta e significa a manutenção da nossa saúde, assim como um equilíbrio econômico e emocional. Nessas questões, o plástico é um elemento muito importante, pois contribui de diversas formas para a nossa saúde, transportando alimentos sem contaminação, auxiliando na água tratada que chega até a população e colaborando na área da medicina - como vimos durante a pandemia na sua utilização para a fabricação de equipamentos de proteção e produção de seringas e embalagens para vacinas e medicamentos, por exemplo.

Pensar em nossa saúde também é pensar na saúde do planeta. Para isso, existem diversas práticas que podemos desenvolver no cotidiano para mantermos este equilíbrio. Reduzir o nosso consumo em determinados produtos e, no caso da não utilização do mesmo, realizar a destinação correta para que seja feita a reciclagem do material. Isso nada mais é do que uma ação sustentável eficaz e benéfica. Simples assim.

Já em relação ao nosso bem-estar, a prática de esportes e alimentação saudável fazem parte de um hábito que precisamos trabalhar todos os dias para que se torne uma tarefa mais agradável e rotineira. Evidentemente, isso se aplica da mesma forma em relação à sustentabilidade, por exemplo, separando os resíduos corretamente.

Sustentabilidade não significa banimento, mas sim um gerenciamento dos recursos naturais, do consumo e descarte correto de resíduos. Precisamos continuar falando sobre este assunto para influenciar cada vez mais a implementação da Economia Circular e das práticas sustentáveis em nossas comunidades.

Consultor do Sinplast-RS pela Valorização do Plástico