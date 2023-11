Ceitec: a retomada da ousadia

Miguel Rossetto

Em 9 de abril de 1941, Getúlio Vargas assinou o decreto de criação da Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN foi a primeira produtora de aço plano no Brasil, o que viabilizou a implantação da indústria nacional. Getúlio teve a audácia estratégica para aproveitar o momento histórico.

A partir daí o Brasil organizou instituições de ensino, pesquisa e uma infraestrutura que permitiram um parque industrial potente, capaz de abastecer, em grande medida, a sociedade brasileira em rápida urbanização.

O Ceitec - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - é parte deste esforço. Projetada como parte do Plano Nacional de Microeletrônica, a empresa pública inaugurada em 2008 no Rio Grande do Sul, se constitui até hoje na única da América Latina com capacidade de produzir solução completa em semicondutores.

A fábrica resistiu à tentativa de liquidação pelo governo Jair Bolsonaro e, esta semana, definitivamente, deixou para trás essa insensatez. Em 6 de novembro de 2023, o presidente Lula assinou um decreto para reverter o processo de dissolução. A Ceitec vai retomar sua operação enquanto o Brasil recupera sua posição mundial.

Para o País que já foi a 6ª economia do mundo, não há como renunciar à indústria de microeletrônica, hoje tão importante como foi a do aço plano há quase cem anos. É sobre o domínio desta atividade tecnológica, produtiva e comercial que se organiza a disputa geopolítica global.

O Brasil precisa instalar um polo de produção de chips com escala adequada para ocupar parte do mercado nacional e da América Latina, inclusive utilizando seu poder de compras governamentais (como outros países o fazem).

Deve desenvolver ciência e tecnologia próprias, aprender, qualificar profissionais e constituir uma rede de suprimentos, estimulando parcerias com outros países. A Ceitec está preparada para ser este polo de produção brasileira.

Existem escolhas que definem por um longo período a história dos países. Esta é uma delas, olhando para o Brasil soberano, desenvolvido e justo que queremos construir, carregada de ousadia e confiança na capacidade do povo brasileiro.

Deputado estadual (PT)