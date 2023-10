Nova Petrópolis e a volta do saldo positivo de empregos

Jorge Darlei Wolf

Considerado o melhor programa social de todos os tempos, o emprego tem gerado notícias positivas em Nova Petrópolis nos últimos anos. Ainda sob o impacto da pandemia, os anos de 2021 e 2022 tiveram um saldo de 312 vagas. Podemos considerar tal resultado como uma recuperação dos impactos da pandemia de Covid-19 e a confirmação efetiva da retomada da economia em nossa cidade. Já no ano de 2023, o cenário do mercado de trabalho continua se mostrando favorável, com a abertura de mais 181 vagas com carteira assinada até agosto. Neste ano, não estamos mais falando de recuperação, mas sim de crescimento efetivo.

A análise dos números do Ministério do Trabalho e Emprego mostra que o setor de serviços tem liderado a abertura de novas vagas nestes três anos. Este é um campo muito vasto e assim também é em nossa cidade, com inúmeras linhas de atuação. Temos de fato, uma gama muito completa de prestação de serviços.

As demais áreas também se destacam na economia local. No caso da indústria e setor primário, somos imediatamente remetidos à Cooperativa Piá, um pilar importantíssimo de Nova Petrópolis, e que tem em 2023 um de seus anos mais difíceis. Felizmente a nova direção está agindo da forma mais transparente possível e já está em curso um movimento de retomada das atividades. É um processo lento, que envolve cortes e demissões, mas é notório que a curva já se inverteu em sentido ascendente, inclusive com o retorno de produtores de leite associados.

Falar da economia de Nova Petrópolis é tratar, inevitavelmente, do turismo, setor este que tem ramificações importantes nas demais áreas econômicas Com o aumento do número de turistas, a demanda por nossos serviços e compras também cresce. E um fenômeno mais recente neste sentido é o avanço do turismo sobre os empreendimentos e atrativos do nosso interior. O turismo rural também já é uma realidade em Nova Petrópolis, ainda com muitas oportunidades a serem exploradas.

Temos entre nossos desafios, considerando todas as áreas, a qualificação da mão de obra. O serviço do "Balcão de Empregos", disponibilizado pela nossa Associação Comercial e Indústria (Acinp), aponta a existência de 88 vagas entre seus associados no dia 30 de outubro. Para avançar neste quadro, entre outras medidas, Nova Petrópolis está aderindo ao programa RS Qualificação, do Governo do Estado. Com a oferta de cursos em diversas áreas estratégicas, pretendemos obter novos ganhos no campo do trabalho, e, consequentemente, na economia de um modo geral. Cada vaga nova que é ocupada representa o fortalecimento de uma das engrenagens da nossa economia.

Prefeito de Nova Petrópolis (PSDB)