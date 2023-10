A internet é uma realidade sem volta e o mercado ainda tem muito espaço para avançar

Fabiano Ferreira

Quando falamos em internet, estamos falando de um serviço considerado, hoje, essencial para qualquer nação. Oferecer conexão de rede tem relação com infraestrutura, desenvolvimento econômico, geração de empregos e com o progresso da sociedade. Não se fala mais sobre telecomunicações sem falar em internet.

Olhando para o mercado, enxergamos que esse fenômeno tem evoluído rapidamente e tem potencial para continuar crescendo a dígitos bastante expressivos nos próximos anos.

Em uma análise do setor, os números comprovam essa tese: de 2007 a 2015, o mercado total de banda larga crescia a 1,9 milhões de consumidores anualmente, no período pré-pandemia (2015 a 2019) a média por ano ficou em 2,6 milhões e já entre abril de 2019 a abril de 2022, a expansão chegou ao auge, com 3,4 milhões de novos consumidores ao ano, impulsionada pela pandemia. É claro que seria injusto esperar números ainda maiores depois desse período, mas o que observamos é que a penetração de clientes continua crescendo e prova que a revolução digital no nosso país ainda tem boas oportunidades, já que entre abril de 2022 e abril de 2023, mapeamos um aumento de 4,4 milhões de assinantes.

Analistas de mercado concordam com essa leitura: um relatório do BTG Pactual divulgado em agosto dividiu o movimento de consolidação do setor de telecomunicações em três fases. O primeiro se trata das grandes ISP´s comprando players menores, que já observamos há alguns anos. O segundo – concretizado nos últimos meses, aponta a tendência de fusões entre as grandes ISP´s, que cada vez mais unirão sinergias e, por último, observaremos um processo de consolidação de mercado envolvendo as grandes empresas de telecomunicações.

Diante desse cenário e olhando a dimensão do nosso país, ficamos muito otimistas sobre o que esperar daqui para a frente. A pandemia acelerou a penetração de um mercado que ainda tem muito a entregar. Os nossos estudos estimam um potencial que ultrapassa 90 milhões de novos clientes, englobando residências e empresas e, até 2025, esperamos entre 8 e 10 milhões de assinantes – mas não é apenas a chegada de novos usuários que enxergamos.



Temos muito a evoluir e em infraestrutura, por exemplo, um dos grandes desafios – mas também uma grande oportunidade – é levar qualidade, instalação de fibra, internet rápida e um wi-fi mais potente a todas as regiões do país, com os mesmos atributos tão comuns aos grandes centros.



Outro ponto importante que deve englobar as principais discussões do mercado de Telecom nos próximos anos é a evolução da própria tecnologia: wi-fi 6, MVNO, tecnologia mesh, e acesso fixo sem fio (FWA, em inglês), são alguns dos exemplos de avanços que já estão em pauta e que ganharão força no futuro, trazendo ainda mais estabilidade de rede e velocidade.



Evidente que além de infraestrutura, os serviços com conteúdos relevantes e que agreguem cada vez mais valor na "comoditizada conectividade" serão determinantes para a diferenciação da proposta de valor do setor, mas deixo para falar deste assunto em um próximo texto.

As empresas que conseguirem olhar para esses pontos e aliá-los a um crescimento saudável e responsável, terão uma série de oportunidades de expansão pela frente. Há muitos locais com grande potencial de investimento no Brasil, basta saber onde e o que procurar.

CEO da Vero Internet