Ressecamento dos olhos no frio: como evitar?

Luciana Costa Gama

No dia a dia de consultório, é muito comum recebermos pacientes com queixas de ardência nos olhos. Em muitos casos, esses sintomas têm relação com um quadro de ressecamento ocular. Diversas razões podem causar a condição de olho seco, desde anormalidades nas pálpebras, até fatores externos, como tempo seco.



A lágrima é responsável por produzir a lubrificação natural dos olhos. Em caso de ausência ou deficiência de algum componente dela, pode causar vermelhidão e coceira, podendo resultar em um agravamento com a sensação de grão de areia nos olhos, sensibilidade à luz e turvaçao da visão.



Além da falta de lubrificação, alguns outros fatores podem causar ressecamento nos olhos, como idade e menopausa, uso de computador de uma forma contínua, ar-condicionado, uso de lentes de contato e alguns medicamentos (diuréticos, antidepressivos, analgésicos e outros). O frio é outra condição que pode causar agravamento na secura ocular, visto que, quando o ar está frio, a umidade costuma ser mais baixa, podendo levar a uma evaporação mais rápida da camada úmida das lágrimas. Ainda, durante os meses mais frios, é comum passarmos mais tempo em ambientes aquecidos por sistemas artificiais que também podem reduzir a umidade do ar.



As baixas temperaturas, combinadas com o uso prolongado das telas, podem ter um impacto ainda maior para os olhos, causando, além do ressecamento, fadiga ocular, aumento de sensibilidade à luz, distúrbios do sono e dificuldade de foco.



Felizmente, podemos contar com diversos tratamentos para o ressecamento dos olhos, dependendo de sua causa e gravidade. Pisque sempre e dê uma pausa sempre que possível para descansar os olhos; evite iluminação em excesso; beba bastante água; use um umidificador de ambiente; e, em caso de usar lentes de contato, cuide sempre da higiene.



Caso faça uso excessivo de telas, adote algumas atitudes para melhorar sua saúde: a cada 20 minutos, desvie o olhar da tela e olhe para um objeto por cerca de 20 segundos; mantenha a postura e ajuste a altura e ângulo da tela de forma que reduzam o esforço visual; e evite o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir.



No entanto, mesmo seguindo as dicas, não deixe de consultar um oftalmologista regularmente e manter os exames em dia. Só um especialista pode prevenir problemas oculares mais graves e garantir qualidade de visão ao longo da vida.



Oftalmologista