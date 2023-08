Lupa sobre os primeiros avanços do saneamento gaúcho

José João de Jesus da Fonseca

O plano de chegada da Aegea no RS tem um cronograma ousado: entregar 356 intervenções, já nos primeiros 100 dias de operação, com um aporte de R$ 100 milhões para destravar obras paradas, incrementar a eficiência do sistema e acelerar a ampliação, correção ou desobstrução dos serviços de água e esgoto prestados pela Corsan. Isso significa que todos os 317 municípios da área de abrangência da Companhia terão pelo menos uma entrega de impacto relevante e imediato, um sinal do nosso compromisso assumido com cada um dos 6,5 milhões de gaúchos atendidos pelos serviços.

Estamos vivendo um período de reavaliação dos projetos que a Corsan já estava desenvolvendo enquanto estudamos e colocamos em prática uma nova logística, Estado adentro, para capilarizar investimentos. Isso significa, literalmente, trocar a roda com o carro andando, algo totalmente possível quando especialistas em grandes desafios se reúnem em torno do mesmo propósito. Cerca de 4 em cada 10 das 356 entregas previstas já estão em andamento e outras 10% já foram concluídas, prevenindo interrupções do serviço e resolvendo, em curto prazo, problemas recorrentes de desabastecimento nos municípios.

Em todo o Estado, mais de 50 km de rede já estão recebendo algum tipo de intervenção e há trabalhos de melhorias distribuídos por cerca de 7 km de extensão de adutoras de água, recuperações estruturais em 40 reservatórios e serviços diversos em aproximadamente 60 poços de reservação.

Você vai ouvir falar de ações ocorrendo simultaneamente em Alvorada, Erval Seco, Júlio de Castilhos, Panambi, Lagoa Vermelha, Mata, Passo Fundo, Ametista do Sul, Capão do Leão, Bento Gonçalves, Venâncio Aires, Cruz Alta e outras centenas de cidades, tudo acontecendo de forma coordenada, planejada e alinhada às demandas individuais de cada município.

Juntamente com mudanças que nos desafiam, chegam também oportunidades: os processos, como um todo, seguiam regras do setor público que agora não se aplicam mais à prestação de serviços. Como empresa privada, agora a Corsan assume novas dinâmicas, com condições de garantir mais celeridade aos fluxos de trabalho. É o caso da nova realidade em relação à contratação de fornecedores, que não precisam mais participar de licitação pública e agora passam a seguir as melhores práticas do setor privado.

Vida longa a essa parceria.

Diretor de Operações da Aegea