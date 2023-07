Liderança com visão de drone

Alexandre Peixoto

Uma das inovações tecnológicas mais bacanas dos últimos tempos - os drones - surpreendem por seu sistema de comunicação sem fio e controle remoto. Um drone decola, capta a visão macro, do alto, mas também pode, conforme o objetivo do condutor, descer, subir de novo, virar à direita, à esquerda. Esses equipamentos sobem, voam alto, mas por serem dinâmicos, estão sempre em busca de um novo foco, um novo olhar.

O Sindilojas Porto Alegre preza por essa visão do negócio. Estar aberto ao movimento contínuo conforme o mercado necessita. É preciso encontrar o equilíbrio entre liderar e dar espaço para o time de trabalho fluir com autonomia. Esse é o ponto.

O líder, hoje, deve ter o movimento de um drone em relação à sua equipe. No mercado em constante mutação em que vivemos - incluindo aí as novas habilidades - há necessidades e possibilidades de atuação de seu grupo de trabalho. Ou seja, o líder precisa aprender a desenvolver a sua visão para captar além daquilo que enxerga.

Esse olhar que chamo de "visão de drone" vê tudo, mas está atento aos detalhes. Quando necessário, o líder e empresário aproxima-se da sua equipe, escuta, dá feedback e cria oportunidades de desenvolvimento profissional e, por tabela, pessoal.

E aqui estamos falando de se aproximar da operação mesmo, saber do dia a dia de quem coloca a mão na massa, com uma sensibilidade para captar as mudanças necessárias e sendo solidário e inspirador no auxílio a sua equipe de trabalho.

Acaba que, por vezes, àqueles que assumem cargos de liderança em seus negócios, se afastam do operacional. Perder o "tato" traz consequências para o dia a dia da empresa onde você está inserido.

O efeito disso? Quando líder não tem proximidade com as pessoas, acaba não acumulando informações para uma correta tomada de decisão. No caso do Sindilojas Poa - que conta com um grande número de empresas associadas - servir de modelo aos líderes e empresários é um dever. O que se aplica no Sindilojas Porto Alegre em termos de gestão, auxilia nos resultados. Buscamos passar isso aos lojistas associados através dos nossos cursos e eventos.

Portanto, líder que é líder precisa ter a visão de drone. Ampla, mas com possibilidades de voos em todas as alturas. A escolha é de quem comanda.

Superintendente do Sindilojas Porto Alegre