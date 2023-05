Dia da indústria: evolução e sucesso

Iro Schünke

Ao celebrar a indústria, celebramos a geração de oportunidades. Um polo fabril forte é sinônimo de desenvolvimento e essa é a marca deixada pela indústria do tabaco, em especial no Rio Grande do Sul, considerado o maior polo industrial do setor no mundo - fato que muitos gaúchos ainda desconhecem.

Cultivado no Brasil desde a implantação das primeiras culturas agrícolas e merecedor do status de ser representado no Brasão Nacional, o tabaco sempre foi importante na economia interna e já era um dos produtos exportados durante o período do Império. O setor foi se atualizando constantemente e, em 2023, alcançamos o marco de permanecer por 30 anos na liderança mundial de exportação de tabaco: somente em 2022, foram mais de US$ 2,4 bilhões em divisas.

A contribuição para a economia gaúcha fica a cada ano mais consolidada e reconhecida. Após a pandemia, momento de retomada e recuperação para muitos setores, a indústria do tabaco demonstrou sua capacidade ímpar de resiliência e superou as expectativas traçadas, trazendo também bons rendimentos ao campo.

A integração com os produtores, aliás, é um dos nossos grandes diferenciais, e os bons resultados econômicos também se traduzem em relevantes ações nas áreas ambiental e social, muitas das quais pioneiras e inovadoras.

Para 2023, a expectativa é de seguirmos com a hegemonia brasileira neste mercado, bem como a manutenção de 40 mil empregos diretos nas indústrias, de renda para quase 130 mil produtores rurais e suas famílias, mas mais do que isso: servindo como mola propulsora para a economia e para a qualidade de vida, em uma história contínua de evolução e sucesso.

Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco)