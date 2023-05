Varejo e prestação de serviços em Sapiranga

Ademir Gerson Deitos

O comércio varejista e a prestação de serviços desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico de Sapiranga. Além de gerarem empregos e movimentam a economia local, esses setores promovem o crescimento da cidade e melhoram a qualidade de vida de seus habitantes.

No entanto, empreender no Brasil apresenta diversos desafios, desde a burocracia excessiva até a alta carga tributária. Para os empresários locais, essas dificuldades são enfrentadas diariamente, exigindo resiliência e estratégias eficientes para alcançar o sucesso.

Nesse contexto, a CDL Sapiranga surge como uma importante aliada para os empreendedores da região. Com o modelo associativista, a entidade proporciona benefícios exclusivos aos seus associados, fortalecendo o comércio local e impulsionando o desenvolvimento empresarial.

Ser associado da CDL Sapiranga significa ter acesso a uma série de vantagens que facilitam a gestão e o crescimento dos negócios. Consultas de SPC Serasa em âmbito nacional, planos de saúde regional e nacional Unimed, certificado digital presencial e online, soluções inteligentes de cobrança com o CDL Cobrança, redução de taxas do cartão de crédito e débito no Sicredi com benefícios exclusivos aos associados são apenas algumas das vantagens oferecidas.

Além disso, a CDL Sapiranga proporciona isenção de 6 meses da taxa da máquina de cartão no Sicoob, isenção de tarifa de manutenção de conta na Cresol, disponibiliza um amplo auditório, sala de cursos e salão de festas com preços diferenciados. A entidade também investe no ensino, oferecendo descontos em cursos de graduação, pós-graduação e idiomas na Feevale e Faccat, além de mais de 30 opções de cursos com preços exclusivos na Anhanguera. Adicionalmente, a plataforma CDL Treina disponibiliza vídeo aulas e vídeo livros para aprimorar o conhecimento dos associados.

A CDL Sapiranga também se destaca por seu papel de inovação e protagonismo. Com um olhar voltado para o futuro, a entidade busca constantemente oferecer soluções inovadoras e acompanhar as transformações tecnológicas que impactam o varejo e a prestação de serviços. Através de parcerias estratégicas, a CDL Sapiranga proporciona aos associados as ferramentas necessárias para se manterem competitivos e atualizados no mercado.

Como presidente da CDL Sapiranga, tenho a satisfação de liderar uma entidade comprometida em impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Acreditamos no potencial dos empreendedores locais e estamos empenhados em apoiá-los em sua jornada, oferecendo serviços de qualidade, benefícios exclusivos e um ambiente propício para a troca de experiências e networking.

Junte-se a nós e faça parte dessa rede de sucesso.

Presidente da CDL Sapiranga