Ser conservador não é ser retrógrado!

Hamilton Mourão

Vivemos dias perigosos! Um governo confuso e incompetente; mostra-se mal preparado e protagoniza, diariamente, um show de incompetência na gestão, agravado pela narrativa revanchista que busca dividir a sociedade para melhor conquistar os corações e as mentes dos incautos. A esquerda, impiedosamente, usa da política para empreender seu conceito revolucionário com o objetivo de transformar a sociedade e a natureza humana.

A esquerda teme verdadeiramente os conservadores e, por isso mesmo, empreende uma cruzada contra os valores cristãos, da família e da liberdade de pensamento. Vamos aqui mostrar que o conservadorismo, antes de ser uma corrente de pensamento político, é, principalmente, um código consuetudinário de normas e valores que mantém a ordem e propicia o progresso, pois os conservadores entendem que a política é tão somente uma ferramenta para preservar a justiça, a ordem e, sobretudo, a liberdade.

Nossa luta é na defesa consciente da manutenção das tradicionais instituições sociais, tais como a família, a propriedade e os valores cristãos; além dos usos, costumes e convenções. O conservadorismo entende que a estabilidade e a continuidade das instituições não significam obscurantismo ou falta de visão, mas, sim, um elo do contrato social no cumprimento da responsabilidade do pacto de gerações.

O Brasil pode e deve perseguir seu destino manifesto, ser a maior democracia liberal ao Sul do Equador. Para tal intento, há que se ter uma sociedade forte, amalgamada no alicerce da família, com esperança alimentada pelos valores cristãos e compromissada com a preservação da soberania nacional e da liberdade econômica - este é o caminho e o conservadorismo uma ferramenta! Lutemos, pois, pelos nossos direitos básicos, pela vida, pela liberdade e pela busca da felicidade - eles não são obra de governo algum e nos foram dados pela graça de termos nascido humanos.

Por fim, é importante dizermos que ser conservador é entender que a tradição e as experiências são fundamentos para a construção de uma base de conhecimento que proporcionará que as pessoas e o País progridam.

Senador da República (Republicanos)