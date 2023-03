Os desafios da inovação

Anderson Trautman Cardoso

A inovação é a chave para a competitividade em qualquer setor, seja ele público ou privado. Passos importantes foram dados pelo Rio Grande do Sul nos últimos anos. Gradualmente, estamos estabelecendo um ecossistema de inovação baseado em uma cultura compartilhada que une entidades empresariais, investidores, governo e instituições de ensino e pesquisa. A realização do South Summit em Porto Alegre é resultado desse ambiente. A presença dessa cultura inovadora inspira empreendedores a criarem novas soluções para desafios locais e globais, fortalecendo e estimulando nossa economia. No entanto, ainda há muito a ser feito.

Países como Israel e Coreia do Sul são exemplos dos resultados do investimento em inovação. O capital aplicado pelo governo israelense em pesquisa e desenvolvimento é de 5% do PIB, número alto em comparação com países como o Brasil, que, segundo a Unesco, investe apenas 1,15% de seu PIB. Hoje, Israel conta com uma startup para cada 5 mil habitantes, enquanto no Brasil, a proporção é de uma para cada 180 mil. Já os sul-coreanos, iniciaram esse processo há mais tempo e colhem os frutos. Neste mês, o país anunciou a construção do maior centro de fabricação de semicondutores do mundo, com cerca de US$ 230 bilhões em investimentos da Samsung Electronics.

Para receber esse investimento, a Coreia do Sul fez algo que é um desafio para o Brasil: revisitou sua legislação. Mudanças na Lei de Proteção de Tecnologia Industrial do país dão segurança jurídica ao empreendimento. Aqui, alguns projetos de lei são fundamentais para fazer a inovação dar um salto. O Novo Marco Legal das Startups, sancionado no ano passado, foi um avanço, mas é preciso mais. Neste momento, Câmara e Senado discutem, por exemplo, a regulamentação em torno do uso da inteligência artificial, tema sobre o qual ainda não temos legislação.

No âmbito tributário, também temos um desafio importante: aprovar uma reforma tributária que simplifique nosso sistema tributário - garantindo maior segurança jurídica - e incentive a inovação e o investimento em tecnologia. Essa nova legislação tributária é fundamental para que o País entre de vez na chamada nova economia como um ator competitivo. A hora de avançar é agora.

Advogado tributarista, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e ex-presidente da Federasul