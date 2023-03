Um caminho para aficionados por animais

Wanessa Beheregaray

O mercado PET mundial cresce a cada ano, tanto no número de animais quanto no faturamento. Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB), o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos; são mais de 149 milhões de pets nos lares brasileiros, e o faturamento gerado por esse setor cresceu a uma taxa de 14,7%, alcançando 59,2 bilhões de faturamento em 2022.

Um dos setores que acompanha esse crescimento é o de cuidado da saúde dos pets e, quando a gente lê sobre esse assunto, já pensa logo na oportunidade de alinhar aquela paixão pelos animais e uma oportunidade de mercado: quero cuidar de pets, vou fazer Medicina Veterinária.

Essa, sem dúvidas, é uma profissão linda, mas cheia de desafios, que vão desde o tempo de dedicação ao curso, além dos custos com faculdade, livros e as especializações que vem logo na sequência. Para algumas pessoas, esses desafios podem ser um impeditivo ou um plano adiado.

Com a evolução da Medicina Veterinária, impulsionada pelo crescimento do número de animais e de tutores que consideram a saúde do seu pet tão importante como a de um familiar (Radar Pet 2019), os serviços veterinários passaram a ganhar a complexidade de hospitais, e com eles a necessidade de desenvolver outros profissionais para apoio no cuidado.

Atento à essa necessidade, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) instituiu diretrizes para os cursos profissionalizantes de Auxiliar Veterinário (Resolução Nº1281 de 2019) e passou a certificar os egressos de cursos credenciados. Os egressos do curso de Auxiliar Veterinário realizam atividades de apoio, assistência e acompanhamento do trabalho do médico veterinário.

Quem sabe essa possa ser a sua forma de se inserir nesse mercado de trabalho? Apoiar no cuidado dos pets e conhecer de perto a vida do médico-veterinário, sem precisar investir tempo e dinheiro em uma graduação. Esse pode ser um novo caminho para os aficionados por animais, visto que hoje os atendimentos veterinários possuem uma complexidade muito maior, tendo UTI's, internações, cirurgias de grande porte e tratamentos longos. Animais de estimação fazem parte das famílias e merecem sempre o melhor tratamento e, se o mercado pet tem evoluído tanto nos últimos anos, nada mais justo que os atendimentos veterinários evoluam também.

Diretora Acadêmica Vet2Up