Nas ruas, mulheres

A desigualdade nos rendimentos das mulheres mostra sua cara nas leis. Em 1919, por exemplo, foi aprovada a resolução de salários iguais para homens e mulheres. No entanto, ainda não foi alcançada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que sempre apoiou esta luta, anunciou, no Dia Internacional das Mulheres, um Projeto de Lei para garantir salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. O projeto segue para debate no Congresso Nacional.

Na mesma perspectiva de superação, a professora de Sociologia e Superintendência de Juventude do Estado de Goiás, Milka de Oliveira, analisa que "a violência contra a mulher pode ser praticada no âmbito da vida privada e em ações individuais, como o assédio, agressões domésticas, estupro, feminicídio e a violação obstétrica". O manto da insegurança, horror, medo e dores cobre os passos das mulheres.

Enquanto isso, no mesmo dia 8, mobilizações em defesa de direitos das mulheres reuniu centenas de pessoas em diversas cidades espalhadas pelo Brasil. Em Porto Alegre, o ato de encerramento, realizado na Esquina Democrática, no Centro Histórico de Porto Alegre, participaram sindicalistas, políticos, lideranças dos movimentos sociais, juventude e apoiadores e apoiadoras do movimento.

O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre marcou presença de forma organizada, agitou as bandeiras de luta das mulheres e as demandas específicas das bancárias, entre elas, o fim do assédio nos locais de trabalho, das demissões e deram um basta ao racismo. Além de reafirmar a luta contra a privatização do Banrisul.

As mulheres há tempos estão com os pés na estrada. Acelerando os movimentos e suas lutas. Por isso, para elas o tempo não pára, não pára....

Coletivo de Mulheres do SindBancários de Porto Alegre