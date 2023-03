Boa de investir, boa de viver

Luiz Zaffalon

Ao longo dos últimos anos, Gravataí tem se consolidado como um dos principais destinos de novos investimentos no Rio Grande do Sul, figurando também na lista das melhores cidades brasileiras para se fazer negócios. A geração de um ambiente mais acolhedor, com menos burocracia e aportes importantes em inovação e infraestrutura contribuem para esse importante salto. Contudo, o desenvolvimento de um município não tem sentido se não oportunizar qualidade de vida. E é nisso que também estamos centrando nossos esforços.

Avançar no conceito de "bem viver" significa, entre outras coisas, qualificar o espaço urbano e criar ambientes de convivência entre as pessoas. Recentemente, apresentamos o projeto do Novo Centro de Gravataí. Trata-se de um conjunto de ações que vão dar nova cara e vida à cidade. Uma das principais novidades é a criação da Rua Coberta, implantando um moderno pólo comercial e gastronômico com mais de 30 empreendimentos. No entorno, as praças ganharão espaço para shows e eventos, quadra poliesportiva, playground, ciclofaixa e banheiros.

Teremos ainda o Mercado Público, uma iniciativa que mexe também na autoestima de nossa gente. A cada Sexta-feira Santa, inúmeros gravataienses migravam à Capital para comprar os peixes no tradicional comércio. Agora, teremos o nosso — perto e com muita qualidade e conforto.

Uma cidade boa de viver se faz com inovação, mas também cuidando do essencial. Vamos inaugurar 10 novas unidades de saúde até o ano que vem. No Hospital Dom João Becker, a UTI foi duplicada e a obra da nova emergência SUS está em ritmo acelerado. Na infraestrutura, a meta é dobrar neste ano, na comparação com 2022, o número de novas ruas pavimentadas. Na educação, avançamos com a instalação de lousas digitais em todas as salas de aula e implementamos conteúdos relacionados à robótica no currículo escolar. Na segurança, a expertise da guarda municipal tem servido de exemplo para outros municípios que requerem treinamentos ministrados pelos nossos agentes e tem ajudado as forças policiais do Estado a reduzir a cada ano os indicadores de criminalidade em Gravataí.

Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social precisam andar lado a lado. É isso que muda a vida e a alma de uma cidade.

Prefeito de Gravataí (MDB)