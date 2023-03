Estreitar relações com o consumidor

Vitor Augusto Koch

Nesse dia 15 de março é celebrada mais uma data importante para o comércio gaúcho: o Dia do Consumidor. É um momento adequado para os comerciantes homenagearem seu bem maior, o consumidor, com ofertas e condições especiais de compra.

Na verdade, a data que destaca a importância dos direitos do consumidor, como informação, segurança, liberdade de escolha e atendimento já se expandiu, com muitos lojistas ampliando o prazo para que os clientes possam usufruir das promoções que estejam realizando.

Aproveitar essa oportunidade para estreitar o relacionamento com o consumidor é uma forma de agradá-lo, mostrando a importância dele em cada negócio. Diante desse cenário, os comerciantes precisam compreender que o Dia do Consumidor representa uma grande chance de fidelizar clientes, apostando em boas práticas para ampliar o engajamento do público, tendo como consequência o impulsionamento das vendas. É bom lembrar que é cada vez maior o número de brasileiros que sabem que 15 de março é o Dia do Consumidor e estão dispostos a aproveitar a data para terem benefícios na hora de comprar.

Em muitos levantamentos efetuados, é crescente o interesse, nesse período de março, em produtos como eletroeletrônicos, eletrodomésticos e roupas. Nesse novo comportamento dos consumidores são destacados diferenciais como preços atrativos, condições de pagamento especiais e atendimento atencioso e personalizado.

Algumas estratégias que podem ser utilizadas nesse período são o entendimento de quem é e de como se comporta seu consumidor; ampliar os canais de comunicação com seu cliente, utilizando todos os meios digitais possíveis; contar com uma equipe de vendas preparada e estimulada, fazendo com que o planejamento seja bem executado.

Portanto, você, comerciante, conta com mais um caminho para se aproximar de seus clientes. As ações e eventos planejados e executados na data podem ser um excelente chamariz para alcançar novos consumidores e, da mesma maneira, aprimorar o relacionamento com a sua base já consolidada de clientes. Lembre-se: o preparo da sua empresa é fundamental nos 365 dias do ano. É preciso estar atento às necessidades dos consumidores para fazer das vendas um sucesso.

Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS)