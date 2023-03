Ações para o mês da mulher

Natalia Leite

O mês de março dificilmente passa sem algum tipo de evento. Balões cor-de-rosa. Camisetas cor-de-rosa. Brindes cor-de-rosa. Batom, massagem, salão de beleza. Fofo, né? Não, não é fofo. É ultrapassado. Até os anos 80, vá lá. Alguma coisa era melhor que nada. Mas em 2023? A gente precisa começar a comunicar claramente aos tomadores de decisões nas empresas que brinde e “homenagem às mulheres que são mães, esposas e trabalhadoras”, hoje, não é suficiente. É como a imagem de mulheres de 60 que vivem apenas para cuidar dos netos. Já foi. Não é mais. A intenção aqui não é constranger. É educar e avançarmos juntos.

A data celebra as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres e marca uma chamada à ação para acelerar os avanços. Balões rosa não ajudam na progressão de carreira. Dia de maquiagem e “autocuidado” também não resolve, apesar de ser bem divertido. Para, de fato, construirmos o mundo que queremos deixar para as próximas gerações é imperativo usar o mês de março com mais eficiência. Isso significa que as empresas devem trocar os brindes por ações concretas como dar visibilidade e voz às mulheres da organização. Que tal um prêmio que reconheça talentos femininos? Combinar que nas reuniões estratégicas ouviremos as mulheres sem interrupção ou pré-julgamento?

Educar e sensibilizar a equipe sobre as vantagens financeiras de ter mais mulheres em cargos estratégicos. Cá entre nós, o puro e simples bom senso demonstra que a complementaridade feminino e masculino funciona, não é mesmo? É um caminho onde o feminino não é excluído o ano todo e ganha uma camiseta rosa em março. É um caminho de masculino e feminino ombro a ombro. Cada um entregando o seu melhor pelo progresso de todos.

Imagino que se você chegou até aqui é porque, assim como eu, quer que no futuro a competência de uma pessoa seja o critério para sua ascensão de carreira. Para deixar os vieses de gênero para trás, a gente precisa atualizar o sentido e as ações em março.

Cofundadora da Sonata Brasil