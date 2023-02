Ponte em Porto Xavier deve fomentar a economia da fronteira

Obra fundamental para garantir a integração, aumentar o intercâmbio cultural e turístico e gerar empregos no Brasil e na Argentina, a ponte ligando Porto Xavier e San Javier deve ser finalizada em 2026.

Esperança para o desenvolvimento da região da fronteira do Rio Grande do Sul, a estrutura terá 950 metros de extensão e ligará o município gaúcho de 10 mil habitantes à cidade irmã argentina. O investimento previsto será de R$ 220 milhões.

O anúncio da obra - parte do Plano de 100 Dias do governo federal -, feito na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem em um momento em que os investimentos em infraestrutura no Brasil têm registrado queda.

O Livro Azul da Infraestrutura, divulgado em novembro pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), mostra que o setor público, considerando todas as esferas, investiu R$ 31,9 bilhões, segundo pior resultado desde 2006.

O pior cenário ocorreu em 2021 (R$ 29 bilhões), quando o País investiu apenas 1,57% do PIB em infraestrutura, o menor percentual dos 11 anos da série histórica. No setor privado, por outro lado, os investimentos na área atingiram R$ 131 bilhões, o maior da série iniciada em 2003.

Os números mostram que os investimentos em infraestrutura ainda são um dos principais gargalos no Brasil, especialmente nos setores de transporte e logística. No ano passado, o orçamento do Ministério da Infraestrutura foi o menor desde 2001.

Atualmente, os recursos estão em torno de 1,7% do PIB, diante de uma necessidade da ordem de 4,3% do PIB, cerca de R$ 230 bilhões ao ano. O valor é considerado o mínimo necessário para que nos próximos 30 anos o País alcance um nível de estoque de infraestrutura suficiente para reduzir gargalos ao desenvolvimento econômico e social.

O Plano de 100 Dias, com as ações prioritárias do Ministério dos Transportes para os setores rodoviário e ferroviário terá cerca de R$ 1,7 bilhão para retomar e intensificar obras - entre elas a ponte entre Porto Xavier e San Javier -, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves.

A despeito das condições macroeconômicas atuais adversas no Brasil e no mundo é preciso reordenar o ciclo de planejamento para os próximos quatro anos. Obras como a de Porto Xavier precisam entrar no orçamento, assim como tantas outras pelo Brasil afora.