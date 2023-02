A força do sindicato a serviço da classe

Jorge Avancini

Os sindicatos brasileiros têm exercido um papel fundamental nas conquistas trabalhistas nas últimas décadas. É inegável o protagonismo que temos na luta pelos direitos dos trabalhadores. Mas com as mudanças da Lei Trabalhista em 2017, perdemos nossa representatividade e força. Contudo, lutamos arduamente para conquistar os direitos dos profissionais, retomar o nosso lugar de atuação e a ter novamente a confiança dos associados. Como presidente do Sindicato dos Administradores do RS e vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros sei que não é uma tarefa fácil, porém extremamente importante para todas as classes.

Sabemos que é necessário sempre buscar a modernização e a inovação. Por isso, queremos mudar a nossa imagem sindicalista e agregar ainda mais ações. Muito mais que representar, nós queremos fortalecer a nossa caminhada ao lado dos associados, com soluções que tenham realmente significado, como atividade que visem a promoção de empregabilidade na área, fortalecimento e valorização da categoria, banco de dados para contratações e opções de formação e desenvolvimento.

A classe administradora tem sido muito impactada com as mudanças do mercado de trabalho - principalmente os profissionais seniors. Hoje temos muitos profissionais na área mercadológica, mas, em contrapartida, temos muitos futuros profissionais em formação e as constantes mudanças exigem mais qualificações. Neste sentido, queremos estar ao lado do administrador como um canal confiável de aperfeiçoamento profissional. Um dos objetivos do SINDAERGS é o estreitamento da relação entre entidades representativas, as universidades e as Escolas de Administração.

Apesar do longo caminho que temos pela frente, o SINDAERGS já tem vivido importantes mudanças nos últimos anos, buscando diversas formas para realizar uma reformulação e buscar um crescimento de quase 100% no número de associados até 2024. Meu objetivo, como gestor de sindicato, é fortalecer cada vez mais nossa parceria junto à jornada dos administradores, pois assim conseguiremos fortalecer nossa classe administradora e colaborar com a força sindical brasileira.

Presidente do Sindicato dos Administradores do RS