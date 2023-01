Obras no exterior pelo BNDES

Jornal do Comércio, página 10, edição de 24/01/2023 O presidente Lula voltará a cometer um erro dos seus primeiros mandatos em Brasília, com o oferecimento de financiamento do BNDES para obras no exterior (). Pelo que sei, obras foram realizadas na Venezuela e em Cuba com dinheiro do banco - ainda devem US$ 529 milhões -, mas que não foram pagas, com prejuízos totais ao Brasil. Temos tantas obras para serem feitas ou terminadas no Brasil, não deveria Lula ficar financiando obras no exterior. (Manoel Silva Ribeiro)

Boate Kiss

O Ministério Público (MP), após receber o inquérito policial responsabilizando mais de 30 pessoas, entre as quais o promotor do próprio MP, quis retirar o colega do banco dos réus, mas, para isso, teria que retirar todas as outras pessoas arroladas, inclusive o Corpo de Bombeiros. Para fazer isso teve que retirar todos e deixou só os quatro réus: 2 proprietários, 1 músico e 1 assistente de palco. Isso é que tem que ser anulado. O MP assumiu o risco da tragédia quando permitiu que a Boate Kiss funcionasse em um estado deplorável, sem condições e com alvarás inadequados. Tem que anular o julgamento porque o MP rejeitou o inquérito policial do delegado Marcelo Arigony, onde este responsabilizava criminalmente mais de 30 pessoas, entre elas o promotor do MP por desídia e prevaricação, e outras autoridades por terem permitido o funcionamento da boate sem as mínimas condições de funcionamento. (Newton Bittencourt dos Santos, professor, Porto Alegre)

Inflação de frutas e hortaliças

Impressionante a alta de preço verificada nas frutas e legumes em Porto Alegre. Mamão, que eu comprava um quilo por cerca de R$ 10,00, R$ 11,00, agora não custa menos do que R$ 19,00 ou R$ 20,00. Não sei por qual motivo, mas é o que tenho pago no supermercado onde vou. Qual o motivo da alta? (Célio M. da Silva, Porto Alegre)

Veraneio

O veraneio deste ano recém está tomando jeito de anos passados, com muita gente e movimentação no Litoral Norte. Porém, o tempo continua não ajudando muito, pois temos, no mesmo dia, forte calor e umas lufadas de vento bem mais fresquinho. No entanto, vejo que temos muita gente nas ruas de Tramandaí, onde veraneio. (Nathália Rolante de Medeiros, Tramandaí/RS)

Educação

Ainda bem que o governador Eduardo Leite prometeu fazer um levantamento dos problemas dos colégios estaduais, muitos dos quais estão precisando de reformas ou manutenção adequada. Alguns não têm alguns serviços básicos funcionando, como bebedouros, e isso tem que acabar logo, pois o ano letivo vai começar. (João Emílio Rivadavia)