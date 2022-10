Hora de repensar as embalagens de alimentos

Beatris Scomazzon

Você é aquela pessoa que lê os rótulos dos produtos, as datas de validade e os detalhes? Pois preste atenção: a partir de 9 de outubro de 2022, as indústrias alimentícias terão que se adequar às novas regras de rotulagem nutricional, conforme a Anvisa. O objetivo é facilitar a compreensão das informações nutricionais, para que o consumidor possa fazer escolhas mais conscientes.

Além de mudanças na tabela de informação e nas alegações nutricionais, a novidade será a adoção da rotulagem nutricional frontal. A ideia é facilitar a identificação, do que têm relevância para a saúde: ingredientes, prazo de validade e informações nutricionais. E o mais importante: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio ganharão uma lupa adicional. E mais: as empresas não poderão usar, nos rótulos, palavras e informações falsas ou que induzam ao erro. Mas as embalagens não cumprem apenas a função de proteger e informar sobre os produtos. Elas também passam o valor da marca e mensagens subliminares. A embalagem é o principal meio de comunicação entre a empresa e o consumidor: precisa ser estratégica, atraente, prática e ajudar na fidelização do cliente. Com um trabalho de branding bem-feito, é possível passar os atributos de seriedade, confiabilidade e preocupação com a preservação do planeta.

Isso mostra a relevância de ter uma estratégia clara em relação à mensagem que se passa por meio desse "vendedor oculto". As indústrias de alimentos podem aproveitar este momento: já que novas diretrizes vão alterar o layout, por que não aproveitar para renovar a identidade visual e o design das embalagens? Adequar-se às novas normas vigentes e surpreender o consumidor!

Aí entra a relevância do Design: atrair o consumidor e fazê-lo ir mais fundo nos detalhes e informações nutricionais. Quanto mais honesta for a embalagem, mais fácil a escolha! Palmas para a Anvisa e lupa nas embalagens!

3Diretora da ZON Design