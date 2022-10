Por uma educação pública, gratuita e de qualidade!

Jairo Bolter

Neste período que antecedeu à eleição, tivemos a oportunidade de conhecer candidatos e propostas. Numa avaliação rápida, identificamos pautas diversas, algumas alinhadas a ideais macro de uma sociedade mais justa e igualitária, outras nem tanto.

A pauta mais recorrente é a economia, dada a atual situação de um país que registra 110 milhões de brasileiros desempregados e 33 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza, segundo dados do IBGE. A educação aparece timidamente, ainda que todos sejam unânimes em dizer que é um tema central – afinal, quem seria contra a ideia de que uma educação de qualidade?

Não é segredo que os cortes recentes de recursos do Ministério da Educação (MEC) comprometeram em muito a manutenção das universidades e institutos federais, que chegaram ao seu limite de redução de gastos, com impactos no quadro de servidores, na infraestrutura, na assistência estudantil e no incentivo ao ensino, à extensão e à pesquisa. Nem a conta de luz, água e segurança estão garantidas nesse cenário. A retórica do “façam seus ajustes” chegou ao seu limite.

Durante a pandemia da Covid-19, as instituições federais mantiveram-se ativas. O ensino de milhões de brasileiros foi garantido. A pesquisa foi protagonista no desenvolvimento de estudos que permitiram vacinas seguras a toda a população. A extensão auxiliou a ampliar o debate sobre a relação universidade-sociedade e a necessidade de formar cidadãos alinhados à realidade social na qual vivemos.

Universidades e institutos federais são estratégicos para a superação do momento que o Brasil vive. A transformação que o país precisa passa, obrigatoriamente, por um projeto de Estado que privilegie ciência, educação e tecnologia.

As instituições públicas de educação superior devem ter sua autonomia garantida e investimentos que permitam a plena concretização de sua missão de formar cidadãos altamente capazes de intervir positivamente no desenvolvimento de um país melhor.

Votar é mais do que nosso direito, é nossa força.

Presidente da ADUFRGS-Sindical