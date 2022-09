Os bons ventos do setor calçadista

Haroldo Ferreira

Depois de um período difícil durante a pandemia de Covid-19, o setor calçadista brasileiro voltou a crescer. Demonstrando toda a resiliência e força da atividade, estamos em crescimento tanto no ambiente doméstico quanto no mercado internacional. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, no primeiro semestre, o crescimento do varejo interno ultrapassou 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas exportações, a recuperação é ainda mais vigorosa.

Números elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, entre janeiro e agosto, as exportações cresceram quase 30% em volume e 62,7% em receita em relação ao mesmo intervalo de 2021. No total, já foram quase 100 milhões de pares embarcados para mais de 170 destinos. Isso ocorre mesmo diante das instabilidades internacionais, de uma guerra de grandes proporções entre Rússia e Ucrânia, do arrefecimento da economia norte-americana e dos problemas internos da Argentina.

O reflexo do crescimento nos indicadores acontece justamente no aspecto social. Entre janeiro e julho, o setor criou quase 35 mil vagas, somando um total de mais de 300 mil pessoas empregadas diretamente na atividade, o que não acontecia desde abril de 2017. Os dados positivos registrados até aqui fizeram com que a Inteligência de Mercado da Abicalçados revisasse o crescimento do segmento para 2022. Passamos de um crescimento máximo de 2,7% para 4%, acima das expectativas do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (2,2%). Isso quer dizer mais de 830 milhões de pares produzidos! Não é pouca coisa, mas também não chega a surpreender um segmento da economia brasileira que, apesar de todas as dificuldades de um passado recente, seguiu trabalhando para ampliar a competitividade desta indústria que é quinta maior do mundo e a maior fora da Ásia.

Com esses números e boas expectativas para as vendas de final de ano, devemos encerrar muito bem o ano de 2022. Em 2023 temos a nítida percepção de que será melhor ainda, com mais produção, exportação, investimentos e emprego. Que os bons ventos sigam soprando para o setor calçadista!

Presidente da Abicalçados