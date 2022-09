Ou o dia do cliente é todo dia, ou seu sucesso é nunca

Gláucia Civa Kirch

Comemorado como o Mês do Cliente, setembro costuma trazer uma enxurrada de propagandas, agradecimentos e tapinhas nas costas dos consumidores de empresas dos mais diversos setores. É post em rede social, homenagem em e-mail marketing, obrigado para lá, parabéns para cá e hashtags que não acabam mais.

Tudo muito válido, diga-se de passagem. Mas: fora isso, sua empresa está tratando os clientes com tanta atenção e dedicação todo o tempo? Porque se a estratégia estiver só no discurso, se o seu carinho e valorização ficarem restritos ao 15 de setembro, quando se comemora oficialmente o Dia do Cliente, ou mesmo ao mês inteiro e nada mais, seu negócio estará rumando para inevitáveis rompimentos que poderão custar bem caro.

Dia do cliente é todo dia. No momento em que você inicia uma prospecção, e ao longo de toda a relação de um usuário com seu produto ou serviço, você precisa seguir passos essenciais: 1. Entender as demandas: jamais ofereça algo só porque é o que você tem. O que vende é o que resolve o problema de alguém. 2. Entender o perfil: se você não conhece alguém, como vai se relacionar com esta pessoa? Na relação comercial, é a mesma coisa. Conheça as preferências, hábitos e necessidades do seu público-alvo e relacione-se com ele de forma específica. Isso se traduz em empatia mútua e, pode acreditar, vende e fideliza. 3. Atenda bem: parece óbvio, mas muitas empresas falham nisso. Atender bem é estar disponível em vários canais, ter pessoas e atendentes virtuais trabalhando de forma complementar, dar ao cliente a atenção que ele merece e resolver o que ele precisa. 4. Seja disponível: não apenas no atendimento, mas na prestação de serviços e no suporte para o que o cliente precisar. Não se apegue a prazos, procedimentos ou respostas padrão se a situação exigir uma atenção especial. 5. Colha feedback: peça, não espere. Feedback positivo motiva, inspira, e o negativo mostra o que precisa mudar. Se você não ouvir seu cliente, sua história com ele será curta.

Estas são apenas algumas dicas para ajudar na construção de uma boa reputação para marcas, um relacionamento saudável e duradouro entre elas e seus públicos e uma excelente experiência para os clientes. Em setembro, ou em que mês for.

Diretora da Aceká Marketing Digital