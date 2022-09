O futuro é a liberdade

Richard Sacks

Você deseja tomar as decisões que são importantes para sua vida, ou quer que outro as tome por você? Os indivíduos devem ter o direito e a responsabilidade por suas decisões. Isso é uma das bases da visão liberal, o direito dos indivíduos à vida, à propriedade e à liberdade. Porém, atualmente, nem sempre temos essa liberdade; cada vez mais, autoridades querem tomar as decisões, alegando que sabem o que é melhor para você.

O século XX pode ser descrito como o século do socialismo, do comunismo e da social-democracia. Tão plena foi a vitória da esquerda que ainda hoje, com todo o fracasso de URSS, Cuba e Venezuela, essas ideias continuam vivas. Se o século passado foi marcado pela ascensão do socialismo, o século XXI será do liberalismo.

Uma das diferenças entre o liberalismo e o socialismo é que uma sociedade socialista não tolera grupos de pessoas praticando sua liberdade, mas uma sociedade liberal pode permitir que as pessoas escolham o socialismo voluntário. Se um grupo de pessoas quiser comprar um terreno e ser seu proprietário em conjunto, estaria livre para fazê-lo. A visão liberal demandaria somente que ninguém fosse coagido a participar ou abrir mão de sua propriedade. Em tal sociedade, o governo toleraria, como Leonard Read apontou, "qualquer coisa pacífica". Reduzindo e descentralizando radicalmente o governo, respeitando plenamente os direitos de cada indivíduo, podemos criar uma sociedade baseada na liberdade individual e caracterizada por paz, tolerância, prosperidade e responsabilidade.

A população não aguenta mais a repressão e coerção; assim que provarem as possibilidades infinitas da liberdade, eles vão desejar tê-la.

Conforme adentramos nesse século, encontramos possibilidades sem fim. A premissa fundamental de um mundo de mercados globais e novas tecnologias é o liberalismo. Nem o socialismo nem a social-democracia podem produzir a sociedade livre e tecnologicamente avançada que prevemos para o século XXI. Se queremos um mundo dinâmico de prosperidade e oportunidade, terá de ser por meio das ideias liberais. No mundo de hoje, os princípios simples e atemporais da Revolução Americana - liberdade individual, governos limitados e mercados livres -, aliados à comunicação instantânea, a mercados globais e acesso sem precedentes à informação, são ainda mais poderosos do que Jefferson e Madison poderiam ter imaginado. O liberalismo é a base essencial para o futuro.

Empreendedor e associado do IEE