Rede Coco Bambu se consolida como restaurante referência no RS

A história do Coco Bambu teve início no ano de 1990, em Fortaleza (CE), com o Dom Pastel, primeiro restaurante fundado por Afrânio e Daniela Barreira. Essa pastelaria de esquina na capital cearense foi inspiração para o crescimento da rede, que hoje já soma 75 lojas espalhadas em todas as regiões do Brasil.

No Rio Grande do Sul, a marca está bem consolidada e conta atualmente com duas unidades, sendo uma no Shopping Iguatemi em Porto Alegre (sete anos de operação) e outra no ParkShopping em Canoas, esta inaugurada em fevereiro de 2022 (dois anos de operação).

O Coco Bambu Canoas possui aproximadamente 600 m² e capacidade para até 200 pessoas em ambiente sofisticado e aconchegante, além de música ao vivo e happy hour todos os dias, carta de vinhos com mais de mil garrafas e 50 rótulos de todos os continentes, atendimento de alto padrão e, claro, a gastronomia de excelência que os fregueses Brasil afora já conhecem.

Essas características renderam o reconhecimento no Marcas de Quem Decide 2024, quando o Coco Bambu ficou na lista de preferidos e mais lembrados na categoria Restaurante.