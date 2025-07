Produção de pimenta é marca do pequeno município gaúcho de Turuçu

Fica às margens da rodovia BR-116, no pequeno município de Turuçu, com 3,5 mil habitantes, a marca principal da cidade. É na Casa da Pimenta que a produção pimenteira local tem a sua vitrine para consumidores que hoje levam os derivados da pimenta de Turuçu para praticamente todo o Brasil.

"Temos 59 produtores associados à nossa cooperativa e sete agroindústrias credenciadas e agregando valor ao que produzimos na cidade", diz a presidente da Cooperativa das Atividades Agroindustriais e Artesanais dos Agricultores Familiares de Turuçu (Cooperturuçu), Raquel Ollermann.

Raquel Ollermann é a presidente de uma das cooperativas envolvidas com a produção de pimenta em Turuçu Cooperturuçu/Divulgação/JC

Hoje, o município tem em torno de oito hectares com plantio de pimenta. Bem abaixo dos 240 hectares em torno de 20 anos atrás. No entanto, é agora que as famílias envolvidas nesta cultura têm obtido ganhos importantes. A produção passou a ser verticalizada, com a criação de agroindústrias. E há ainda o investimento no desenvolvimento de sementes, que ganham o mercado nacional.

A partir de um contrato com a empresa Agristar, há um acompanhamento local dos produtores, com o fornecimento de mudas e de máquinas para a colheita. A empresa procurou Turuçu pelo seu clima adequado à produção. São mais de 20 variedades de pimenta cultivadas ali. O objetivo da Agristar em todo o País é desenvolver sementes, e Turuçu virou referência em relação à pimenta.

"Quando só tínhamos o plantio da pimenta, depois da colheita o produto era desidratado e repassado para o processamento. Hoje, nós ganhamos diretamente com a produção e a venda. A valorização da nossa pimenta é de quase o dobro do que se tinha naquele período", compara Raquel.

Aos 26 anos, ela está à frente da cooperativa e da propriedade da família. E não é exceção. Pelo menos metade da produção local é garantida pelas mulheres, e a diretoria da cooperativa é toda comandada por elas. No caso da Raquel, a família produz pimenta há mais de 20 anos. Há 15, iniciaram uma agroindústria. Hoje, produzem desde geleias até molhos, conservas e azeites a partir da pimenta.

"A agroindústria começou na nossa cozinha, mas cresceu e também agregou o que outros produtores aqui da região vinham fazendo. Com a cooperativa, foi criada a Casa da Pimenta. Essa pegada do cooperativismo fez todos ganharem. Não somos concorrentes, mas ajudamos uma à outra, desde a produção até a venda", conta a produtora.

Entre os objetivos delas está, agora, fomentar o turismo na região. Já há pelo menos um roteiro, que inclui um café colonial local e uma floricultura, mas o projeto ainda é embrionário.

A produção de pimenta no Sul do RS

Municípios: Turuçu, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande

Fonte: IBGE, 2023 / Secretaria Estadual da Agricultura, 2024