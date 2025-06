Canguçu, na Região Sul, é a capital do tabaco

A tradição e, principalmente, a industrialização do fumo pode estar no Vale do Rio Pardo, mas a capital da produção do tabaco no RS, há pelo menos uma década, é Canguçu, na Região Sul. No município de quase 50 mil habitantes, em torno de 5 mil famílias dedicam-se ao plantio, com a maior área produzida - 8,9 mil hectares - e a maior produção - 18,1 mil toneladas - na safra 2023/24. Dados que devem ser ampliados neste ano. Os bons preços aos produtores nas últimas safras e a geografia da cheia do último ano, tendo atingido em Canguçu somente 1,7% do território, garantem que as Regiões Sul e Centro-Sul sejam uma reserva de segurança para o setor.

Esse movimento não se limita ao município. Entre as Regiões Sul e Centro-Sul estão quatro dos dez maiores municípios produtores de tabaco do Rio Grande do Sul - Canguçu (1º), São Lourenço do Sul (3º), Camaquã (7º) e Dom Feliciano (8º). Somente entre esses quatro municípios, na última safra foram 25 mil hectares cultivados.