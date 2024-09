Sul, Campanha e Fronteira Oeste concentram capacidade eólica no RS

Concentram-se nas regiões Sul, Centro-Sul, Campanha a Fronteira Oeste, Campanha quase 80% da capacidade mapeada de geração de energia eólica do Estado. Santana do Livramento, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Rio Grande concentram 64% da atual potência instalada, em 80 parques eólicos ativos no Rio Grande do Sul.

Levantamento da Secretaria Estadual da Fazenda aponta que quase metade da arrecadação da região é proveniente de serviços industriais de utilidade pública, que incluem atividades como a geração e distribuição de energia.

Norwind Energias Renováveis anunciou o seu projeto, com aportes previstos de R$ 6,5 bilhões Uruguaiana que, se concretizado, será o maior do Sul do Brasil, com até 200 aerogeradores e capacidade de geração que chegaria a 1 GW. Energia suficiente para atender 4,1 milhões de habitantes. E os ventos que garantem grandes investimentos e relações internacionais para Livramento sopram também na vizinhança. Neste ano, a, para construir o Parque Eólico Minuano do Ibirocaí, emque, se concretizado, será o maior do Sul do Brasil, com até 200 aerogeradores e capacidade de geração que chegaria a 1 GW. Energia suficiente para atender 4,1 milhões de habitantes.

O projeto ainda está em fase inicial de protocolos para os pedidos de licenciamento, mas os empreendedores, que pertencem ao grupo português Quifel, já projetam 10 mil empregos e um impacto de 20% no PIB de Uruguaiana.

Complexo Três Divisas, que terá parques ainda em Alegrete e Quaraí investimentos de R$ 3 bilhões, com geração de outros mil empregos. O mesmo município também será beneficiado pelo, com capacidade prevista de 400 MW. O protocolo de intenção para a instalação foi assinado neste mês de agosto entre os empreendedores da empresa Renobrax e o governo estadual. O projeto envolverá, com geração de outros mil empregos.

São mais de 60 novos parques onshore (em terra) em análise em 31 municípios do Estado – 21 destes municípios ficam entre o Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste. No caso do Três Divisas, já há licença prévia concedida pela Fepam, e é considerado o mais extenso dos projetos analisados. Agora, a Renobrax informa que mobiliza investidores para tirar o plano do papel.



Livramento avança na remoção de gases do efeito estufa

Conforme levantamento do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, Santana do Livramento lançou, em 2022, 1,6 milhão de toneladas de gases do efeito estufa. No entanto, somente entre 2021 e 2022, aumentou em quase 600 mil toneladas o volume de remoção de gases. Resultado, conforme o estudo, da recuperação de áreas preservadas e de vegetação secundária.

O município faz parte do projeto Fronteira Sustentável, que nos últimos anos recebeu aportes de € 1 milhão – R$ 6 milhões em valores atuais – da União Europeia, que já proporcionou quadruplicar a capacidade de reciclagem de resíduos local, mas ainda há o desafio em relação à destinação de resíduos urbanos.

Entre Santana do Livramento e Rivera, no lado uruguaio, há um núcleo urbano de pelo menos 160 mil pessoas, e o município brasileiro mais próximo está a 100 quilômetros dali. Pelo menos três empresas interessadas no recolhimento e destinação do resíduo gerado nesta concentração populacional visitaram a prefeitura, mas os possíveis investimentos não foram adiante, pela operação entre os dois países não ser possível pela legislação brasileira.



A energia eólica no RS



* Geração eólica responde por 20,9% da energia no Rio Grande do Sul, e 64% da potência já instalada concentra-se em Santana do Livramento, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Rio Grande.

* 21 municípios da região têm projetos de parques eólicos em análise ou em fase de instalação no Estado. Parques Coxilha Negra, em Santana do Livramento, e Pedras Altas, em Pinheiro Machado, já têm licença de instalação.

* 20 projetos de parques eólicos offshore, de um total de 27, ficam na costa sul do Rio Grande do Sul.

* Geração solar, que tem a Campanha como ambiente mais adequado para instalação, responde por 3.4% da energia do Rio Grande do Sul.



