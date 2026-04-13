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Publicada em 04 de Abril de 2026 às 00:25

Quais são os principais municípios exportadores da Macrorregião Serra

Caxias do Sul lidera ranking das cidades da Serra com maior volume de exportação

Caxias do Sul lidera ranking das cidades da Serra com maior volume de exportação

CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que entrará em vigor no dia primeiro de maio, amplia a possibilidade de exportação de produtos gaúchos. Confira quais são os municípios da Macrorregião Serra, no Rio Grande do Sul, com maior índice de exportação atualmente:

Leia também: Macrorregião da Serra possui o maior PIB per capita do Rio Grande do Sul
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que entrará em vigor no dia primeiro de maio, amplia a possibilidade de exportação de produtos gaúchos. Confira quais são os municípios da Macrorregião Serra, no Rio Grande do Sul, com maior índice de exportação atualmente:
  • Caxias do Sul (8º do RS em 2025) movimentou US$ 841,7 milhões, com crescimento de 20,3% em relação a 2024; 51,8% em carrocerias, reboques, partes e veículos; 67,6% das exportações para a América do Sul
 
  • Montenegro (13º do RS em 2025) movimentou US$ 414,6 milhões, com crescimento de 1,9% em relação a 2024; 55,1% em tratores e automóveis; 66,6% das exportações para a América do Sul
 
  • Carlos Barbosa (15º do RS em 2025) movimentou US$ 280,7 milhões, com redução de 10,2% em relação a 2024; 83% em artefatos domésticos, facas e ferramentas; 22% das exportações para os Estados Unidos
 
  • Bento Gonçalves (28º do RS em 2025) movimentou US$ 111,7 milhões, com crescimento de 3,3% em relação a 2024; 51,8% em móveis e partes de móveis; 57,9% das exportações para a América do Sul
 
  • Igrejinha (35º no RS em 2025) movimentou US$ 94,7 milhões, com crescimento de 8,2% em relação a 2024; 60,9% em calçados; 68,1% das exportações para a América do Sul
 
  • Farroupilha (36º no RS em 2025) movimentou US$ 91,3 milhões, com redução de 3,9% em relação a 2024; 48% em artefatos domésticos, talheres e ferragens, 16,2% em embalagens de papel; 64% das exportações para a América do Sul
 
  • Garibaldi (38º do RS em 2025) movimentou US$ 87,6 milhões, com redução de 8,2% em relação a 2024; 46% em rações, alimentos e bebidas, 31,7% em ferramentas; 65,8% das exportações para a América do Sul
 
  • Nova Prata (40º do RS em 2025) movimentou US$ 87,2 milhões, com redução de 21,3% em relação a 2024; 83,5% em pneumáticos e borrachas; 23% das exportações para os Estados Unidos
 
  • São Sebastião do Caí (44º no RS em 2025) movimentou US$ 72,1 milhões, com crescimento de 11,5% em relação a 2024; 93,2% em conservas, carnes e miudezas; 26,5% das exportações para a Europa
 
  • Flores da Cunha (48º no RS em 2025) movimentou US$ 60,1 milhões, com crescimento de 9,3% em relação a 2024; 26,4% em guindastes e motores, 25,9% em vinhos, sucos e álcool etílico; 64% das exportações para a América do Sul
Fonte: Ministério do Comércio Exterior

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