Quais são os principais municípios exportadores da Macrorregião Serra

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que entrará em vigor no dia primeiro de maio, amplia a possibilidade de exportação de produtos gaúchos. Confira quais são os municípios da Macrorregião Serra, no Rio Grande do Sul, com maior índice de exportação atualmente:
- Caxias do Sul (8º do RS em 2025) movimentou US$ 841,7 milhões, com crescimento de 20,3% em relação a 2024; 51,8% em carrocerias, reboques, partes e veículos; 67,6% das exportações para a América do Sul
- Montenegro (13º do RS em 2025) movimentou US$ 414,6 milhões, com crescimento de 1,9% em relação a 2024; 55,1% em tratores e automóveis; 66,6% das exportações para a América do Sul
- Carlos Barbosa (15º do RS em 2025) movimentou US$ 280,7 milhões, com redução de 10,2% em relação a 2024; 83% em artefatos domésticos, facas e ferramentas; 22% das exportações para os Estados Unidos
- Bento Gonçalves (28º do RS em 2025) movimentou US$ 111,7 milhões, com crescimento de 3,3% em relação a 2024; 51,8% em móveis e partes de móveis; 57,9% das exportações para a América do Sul
- Igrejinha (35º no RS em 2025) movimentou US$ 94,7 milhões, com crescimento de 8,2% em relação a 2024; 60,9% em calçados; 68,1% das exportações para a América do Sul
- Farroupilha (36º no RS em 2025) movimentou US$ 91,3 milhões, com redução de 3,9% em relação a 2024; 48% em artefatos domésticos, talheres e ferragens, 16,2% em embalagens de papel; 64% das exportações para a América do Sul
- Garibaldi (38º do RS em 2025) movimentou US$ 87,6 milhões, com redução de 8,2% em relação a 2024; 46% em rações, alimentos e bebidas, 31,7% em ferramentas; 65,8% das exportações para a América do Sul
- Nova Prata (40º do RS em 2025) movimentou US$ 87,2 milhões, com redução de 21,3% em relação a 2024; 83,5% em pneumáticos e borrachas; 23% das exportações para os Estados Unidos
- São Sebastião do Caí (44º no RS em 2025) movimentou US$ 72,1 milhões, com crescimento de 11,5% em relação a 2024; 93,2% em conservas, carnes e miudezas; 26,5% das exportações para a Europa
- Flores da Cunha (48º no RS em 2025) movimentou US$ 60,1 milhões, com crescimento de 9,3% em relação a 2024; 26,4% em guindastes e motores, 25,9% em vinhos, sucos e álcool etílico; 64% das exportações para a América do Sul
Fonte: Ministério do Comércio Exterior