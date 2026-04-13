Produção aviária gaúcha volta à China e mira novos clientes na Europa

O ano começou com uma excelente notícia e também perspectivas positivas para o setor aviário gaúcho. Depois de quase dois anos, foi derrubado o embargo da China aos frigoríficos do Rio Grande do Sul, reabrindo um dos mais importantes mercados externos à carne de frango gaúcha.

Antes do embargo, imposto em 2024, a China representava quase 6% das vendas de frango gaúchas. Com a reabertura, a estimativa é de que o volume do produto negociado com os chineses tenha uma alta de 10%.

De acordo com a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), 44% da produção do Estado concentra-se entre a Serra e o Vale do Caí. Entre os oito frigoríficos autorizados a retomar as vendas para os chineses, três são da região – JBS, em Montenegro, Agrosul, em São Sebastião do Caí, e BRF, em Serafina Corrêa.

A decisão no mercado externo vem em um momento ascendente para o setor, que deu exemplo na forma como recuperou-se após a notificação de um caso de gripe aviária em Montenegro, no Vale do Caí.

"O Rio Grande do Sul deu um salto em exportações. Imaginávamos que a gripe aviária, depois da Newcastle em 2024, geraria uma perda de 10% nas negociações com o Exterior, mas fizemos a erradicação correta e, em menos de 30 dias, a questão estava resolvida e conseguimos normalizar as negociações com os principais mercados. Ainda faltava a China, que agora está recuperada", avalia o presidente da Asgav, José Eduardo dos Santos.

o acordo entre União Europeia e Mercosul, que passa a valer a partir do dia 1º de maio Neste tabuleiro de oportunidades,, pode ser a cereja do bolo.

"Mesmo com países como a França contando com salvaguardas aos seus produtores, eles não têm a larga escala e a variedade de produtos que nós temos. Agora é momento de ficarmos atentos à regulamentação, que vai criar um novo cenário em um mercado propício, cada vez mais inclinado mundialmente ao consumo de proteínas leves", diz.

A expectativa da entidade é que a maior abertura do mercado europeu permita às indústrias gaúchas agregar valor, com cortes mais nobres, na produção frigorífica de frangos.

Mesmo com a dificuldade provocada pela gripe aviária, o setor aviário fechou 2025 com uma leve redução de 3,6% em valores negociados com o Exterior em relação a 2024 e de menos de 1% em relação ao volume exportado no ano. Em janeiro, já houve alta de 0,7% nos valores exportados com carnes de frango.

De acordo com Santos, a projeção é chegar a uma alta de até 4% no volume exportado em 2026. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior Estado exportador brasileiro de frangos, e Farroupilha, na Serra, conta com o maior volume de animais em criação. A perspectiva é ampliar em até 2% a produção avícola no Rio Grande do Sul este ano.

De acordo com o Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Agropecuária (Fundesa), enquanto a média diária de abates de frango no Estado foi de 3,2 milhões de aves em 2025, no primeiro mês de 2026, esse volume subiu para 3,4 milhões, uma alta de 7,3%. No ano passado, o volume de abates médio diário reduziu em apenas 0,09% em relação a 2024, mesmo com a gripe aviária.