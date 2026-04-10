Indicação de procedência agrega valor ao chocolate artesanal de Gramado

Em 1975, a Prawer produziu o primeiro chocolate artesanal do Brasil, em Gramado. Desde então, virou tradição, quando um turista vai a Gramado, é quase automático comprar um chocolate artesanal local. A cidade já é reconhecida como a Capital Nacional do Chocolate e, há cinco anos, a Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco) conquistou a oficialização da Indicação de Procedência dos chocolates artesanais de Gramado. Uma certificação que, quando avaliado o contexto do acordo Mercosul - União Européia, garante mais um diferencial de valor agregado ao principal destino turístico do Rio Grande do Sul.

"O consumidor tem reconhecido o diferencial do nosso produto, que apresenta todas as características da indicação, em relação a outros chocolates, mas é um trabalho de formiguinha. Ainda é uma parcela restrita do consumidor, porque, naturalmente, o custo acaba sendo mais elevado. Mas, mesmo antes da certificação, já trabalhávamos com um produto diferenciado", diz o presidente da Achoco, Fabiano Contini.

Para ser considerado o chocolate artesanal de Gramado, o produto tem que ter, no mínimo, 25% de derivados do cacau no caso do chocolate branco e 35% no ao leite. O diferencial se dá, no entanto, naqueles com maiores teores de cacau. O chocolate artesanal certificado de Gramado não tem gordura ou aditivos que compensem o cacau e, claro, precisam ser fabricados no município. De acordo com Contini, quatro fabricantes aderiram.

Depois de um período de alta nos insumos do chocolate, que afetaram toda a cadeia produtiva, em 2025 houve uma estagnação nos preços do cacau, o que, naturalmente, impacta na produção de Gramado. Durante a Páscoa, a associação projeta um aumento de 20% na produção, chegando a 850 toneladas de chocolates artesanais certificados. Para o ano inteiro, a projeção é de 10%.

Há, no entanto, uma mudança em andamento no perfil das chocolaterias para garantir melhores resultados. Se antigamente o turista em visita a Gramado tinha o chocolate como um consumo de impulso, complementar às demais atrações, aos poucos os produtores de chocolate inovam para se tornar atração principal. Na cidade, aponta Fabiano Contini, tem se tornado cada vez mais comuns as visitas guiadas às fábricas, com o turismo de experiência aos visitantes, que conhecem como é produzido o verdadeiro chocolate de Gramado.

"Temos muitos turistas estrangeiros visitando Gramado, e eles valorizam muito o nosso produto único. Temos, por um lado, fábricas que já estão exportando o chocolate e, também a partir disso, cada vez mais fábricas estão aderindo às visitações. Temos o enoturismo aqui na Serra como um modelo muito bem sucedido. Ainda estamos distantes, mas é um movimento em crescimento", avalia o empresário.