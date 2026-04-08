Vinícola Aurora vê acordo Mercosul-UE como chance para conquistar novos mercados

Cooperativa Vinícola Aurora os olhares estão voltados à conquista de novos mercados, expectativa que cresce com a iminencia da entrada em vigor do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, prevista para 1º de maio deste ano. Há um interesse especial em novos consumidores no continente europeu que busquem as origens do seu produto na Serra gaúcha. Na, expectativa que cresce com a iminencia dadeste ano. Não à toa, a vinícola fez, entre fevereiro e março, um circuito de feiras do setor na França e na Alemanha. Na sua carta de produtos oferecidos por lá estavam, principalmente, os espumantes, vinhos leves e produtos sem álcool – justamente aqueles apontados como os possíveis diferenciados em um futuro mercado mais integrado com a União Europeia. Em 95 anos da Aurora, já são 76 com a venda de vinhos para o Exterior. Em 2025, teve crescimento de 7% em exportações, especialmente para a América do Sul.

A cooperativa produz em 11 municípios da Serra, entre eles, há produção com selos de certificação em duas áreas de Denominação de Origem: os Altos de Pinto Bandeira e o Vale dos Vinhedos.

"A Denominação de Origem dá ao produto notoriedade internacional. Produzimos hoje o vinho Merlot na Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos e espumantes únicos no Hemisfério Sul nos Altos de Pinto Bandeira. São produtos com alto potencial para o mercado externo e representam a maior das oportunidades abertas com esse possível acordo. Quando levamos esse produto a uma feira internacional, a nossa intenção não é apenas vender o produto por lá, mas também atrair para cá um público interessado em tudo o que o nosso terroir tem a entregar. No fim das contas, é uma maneira de agregar valor à produção", avalia o diretor de marketing e vendas da Cooperativa Vinícola Aurora, Rodrigo Arpini .

Diante de uma safra recorde e de alta qualidade, a Aurora estima fechar com até 90 milhões de quilos de uvas recebidas dos 1,1 mil produtores da região. Dados que exigem investimentos por parte da cooperativa para ampliar não somente a produção, mas principalmente a tecnologia para melhora dos produtos.

"Em 2026, vamos expandir a estocagem e seguir inovando muito, em uma linha de indústria 4.0, por exemplo, com a aplicação da fermentação a temperaturas controladas por tecnologia, com mínimo de manuseio, substituindo também as antigas pipas por tanques de inox modernos. Nossa estimativa é chegarmos até o fim do ano com capacidade de 100 milhões de litros em tancagem, um aumento de 5 milhões de litros em relação ao nível atual", detalha.

Tanques de inox substituirão as antigas pipas na Cooperativa Vinícola Aurora Wagner Meneguzzi/Divulgação/JC

Hoje a cooperativa produz vinhos finos e espumantes em sua unidade matriz, suco de uva integral na chamada unidade centro e vinhos finos e suco integral na unidade Vale dos Vinhedos, todas em Bento Gonçalves. A produção do espumante dos Altos de Pinto Bandeira é industrializada em uma planta parceira dentro da localidade.