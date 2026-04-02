Prefeitos da Serra Gaúcha destacam desafio logístico e potencial turístico

Impactada pelas chuvas de 2024 que provocaram a enchente no Rio Grande do Sul, a rodovia BR-470, no trecho entre Veranópolis e Bento Gonçalves, segue em obras e impacta o fluxo de veículos na região. Previstas para encerrar neste ano, mas ainda em diferentes estágios de execução, alguns ainda iniciais, as obras impactam diretamente a logística de vários municípios, tema apontado como o principal desafio a ser enfrentado na região pelos prefeitos que estiveram no evento Mapa Econômico no RS, que iniciou a temporada de 2026 pelas Regiões Serra, Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Paranhana, Encosta da Serra e Vale do Caí.

"O maior desafio que nós temos 'no nosso lado de cá do Rio das Antas', como a gente chama, é a infraestrutura viária. Para chegar até os nossos municípios há o problema na BR-470", aponta Evandro Brandalise, prefeito de Vila Flores, na Serra.

Nelton Carlos Conte, prefeito de Fagundes Varela, aponta a localização dos municípios como uma particularidade. "Na nossa microrregião, após o Rio das Antas, o maior gargalo está concentrado principalmente no setor logístico. Isso realmente nos isola de grandes centros como Caxias do Sul, Porto Alegre, Lajeado", avalia.

Brandalise cita outra rodovia que cruza pelo município, a RS-437, com obra anunciada pelo governo estadual, que leva esperança para o gestor. "A partir de uma grande infraestrutura teremos uma grande oportunidade com mais empresas se estabelecendo na nossa região", complementa.

Debates como o realizado na noite de 31 de março, no evento do Mapa Econômico do RS, são estímulo para gestores públicos e empresários, avalia José Carlos Breda, prefeito de Cotiporã. “Depois de tudo o que está acontecendo, que aconteceu aqui na Serra em 2024, e do que está acontecendo no mundo, isso faz com que as grandes cabeças se reúnam, debatam, discutam e proponham medidas alternativas. Os novos caminhos ajudarão a transformar e avançar ainda mais a nossa região", sustenta.

Para Cristiano Dal Pai, prefeito de Veranópolis, cidade que sediou o evento, a potencialidade dos municípios da região está especialmente no turismo. “O prefeito que não investir no turismo nesse momento vai perder o trem da história”, aponta. Meneghetti complementa essa visão, lembrando que “tem crescido, ao longo dos anos, a procura das pessoas que buscam as qualidades turísticas que tem na Serra”.

Prefeito de Dois Irmãos também cita logística

Localizado no Vale do Sinos, na divisa com a Enconsta da Serra, o município de Dois Irmãos também esteve representado no evento, pelo prefeito Jerri Meneghetti. Ele também cita o gargalo da infraestrutura. "Vejo como desafio a distância logística entre o Porto de Rio Grande e a Região Metropolitana, que é uma grande região consumidora", apontou.

Prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti participou do evento Mapa Econômico do RS na Serra TÂNIA MEINERZ/JC

O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é promovido pelo Jornal do Comércio e está na quarta temporada. A próxima edição será realizada no dia 15 de abril em Cachoeira do Sul.