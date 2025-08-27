Maçã e morango: "duelo do amor"

O eixo entre o Vale do Caí, a Serra e os Campos de Cima da Serra é palco do "duelo" das redes sociais e de uma onda de consumo entre a novidade do morango do amor e a tradicional maçã do amor. Do ponto de vista dos produtores, a tendência exige estratégias para lidar com a demanda.

O morango virou patrimônio de Bom Princípio, mas a produção não se restringe ali. A maior área plantada no Estado, por exemplo, fica em Ipê, nos Campos de Cima da Serra. De acordo com a Associação de Produtores de Morango de Bom Princípio (Bom Morango), a rápida propagação do novo doce pegou de surpresa as 80 famílias produtoras locais. A colheita iniciou em julho, um período em que os clientes costumavam buscar entre 50 e 60 caixinhas de morango. Neste ano, essa média chegou a 150 caixinhas. No ano passado, os produtores de Bom Princípio colheram 1,1 tonelada. Para 2025, a projeção é fechar o ciclo em 1 tonelada.

Vacaria também figura entre os principais municípios produtores de morango no Estado. A marca do município, porém, é a maçã, e não há rivalidade, e sim, o movimento para melhorar a qualidade da fruta. "Não há aumento de áreas plantadas, mas um movimento de renovação dos pomares, com o replantio das clones, com espécies desenvolvidas com maior coloração e sabor. É uma migração do setor daquelas tradicionais, do tipo gala, para espécies mais valorizadas", explica o presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã (Agapomi), Gilberto Marques.